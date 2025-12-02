Кошарац: Ми не блокирамо, већ бранимо Српску од напада

02.12.2025
Након неодржавања сједнице, замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац образложио је став СНСД-а, рекавши да сматра да се не ради о блокади, него о "јасној политичкој поруци".
- Дневни ред није био усаглашен. Шалу на страну, чуо сам разне коментаре. Ово није блокада, него јасна порука да се морамо уозбиљити како бисмо рјешавали важне ствари - рекао је Кошарац, нагласивши да је СНСД "озбиљна и снажна партија која води Републику Српску".
Према његовим ријечима, министри из СНСД-а неће подржати ништа што претходно није усаглашено с институцијама Републике Српске.
- Зашто то до сада није схваћено и зашто се не примјењују примјери ове праксе? - упитао је Кошарац.
Кошарац је критиковао колеге из Савјета министара, тврдећи да су јутрос у девет часова добили верзију закона без неопходних мишљења институција.
- И имали смо популистичке изјаве министара Бошњака. Врло јасно сам питао колико је било верзија закона које су доставили. Прихватио је и рекао да је било више верзија. Достави нам се у девет, без мишљења институција - каже Кошарац.
Нагласио је да СНСД неће дозволити да буде прегласан.
- Нисмо дозволили да будемо прегласани, то је фундаментална разлика. Да су се тачке нашле на дневном реду, ми бисмо били прегласани. Морамо направити озбиљан пакет. Нећемо дозволити пренос надлежности - поручио је.
Такође је рекао да "све што није усаглашено са Владом Српске и што нема позитивно мишљење Владе неће имати подршку у Савјету министара".
- СНСД дјелује искључиво у одбрани интереса Републике Српске. Ми блокирамо напад на Српску. Не дозвољавамо да се одузимају права Српске. Нисмо полтрони било кога. Неприхватљиво је брзоплето спремање сједница и брзоплето одлучивање - наводи он.
Нагласио је да СНСД није блокирао комплетан рад Савјета министара.
- Предлагали смо да остале тачке завршимо, а да ове три изузмемо. Али покушавају да нас сломе. Неће нас нико прегласавати - каже Кошарац.
