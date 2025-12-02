Logo
Ништа од сједнице, српски министри нису подржали дневни ред

Извор:

АТВ

02.12.2025

12:55

Ништа од сједнице, српски министри нису подржали дневни ред

За данас најављена 95. редовна сједница Савјета министара БИХ неће бити одржана, након што српски министри нису подржали предложени дневни ред.

На дневном реду биле су предвиђене 33 тачке, али три су привлачиле највећу пажњу јавности, Приједлог одлуке о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са Европском унијом, Закон о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и нацрт измјена и допуна Закона о Суду БиХ.

встс

БиХ

Нацрт закона о ВСТС-у: Број чланова се повећава на 20, уводи се и етничка квота

За сада није познато када ће бити заказана нова сједница.

Савјет министара БиХ

СНСД

