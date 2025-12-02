Logo
Нацрт закона о ВСТС-у: Број чланова се повећава на 20, уводи се и етничка квота

02.12.2025

12:46

Нацрт закона о ВСТС-у: Број чланова се повећава на 20, уводи се и етничка квота

На данашњој сједници Савјета министара БиХ, министри ће, између осталог, расправљати о Нацрту закона о Високом судском и тужилачком савјету.

У документу је неколико тачака које вриједи издвојити, а одмах на почетку треба истаћи 4. Члан новог нацрта, с посебним акцентом на тачку 5.

"Састав Савјета, у правилу одражава састав народа у Босни и Херцеговини у складу са Уставом Босне и Херцеговине, при чему у Савјету мора бити најмање по четири члана Савјета из сваког конститутивног народа и два члана из реда осталих, те најмање осам чланова једног пола", стоји у новом приједлогу.

Иако је и још увијек актуелни Закон о ВСТС-у у себи имао прву реченицу ове тачке, квоте за најмањи број чланова савјету из конститутивних народа је новитет који се први пут појављује у овом нацрту.

Исто тако, ВСТС би овим нацртом требао добити пет нових чланова. Ријеч је о једном судији Апелационог или Основног суда Брчко Дистрикта, једна посебна позиција за судију кантоналног суда из ФБИХ те још једна посебна позиција за судију општинског суда из ФБиХ, те још по један додатни тужилац из ФБиХ и Републике Српске, пише Кликс.

Такође, спорна је и 2. тачка Члана 23 овог нацрта, која се односи на преузимање мандата члана ВСТС-а, а у контексту провјере и састављања извјештаја о имовини и интересима ових судија и тужиоца.

"Уколико додатна провјера извјештаја о имовини и интересима изабраног члана Савјета не буде окончана до истека мандата претходног састава Савјета, новоизабрани члан Савјета преузима дужност у складу с тачком (1) овог члана", пише у тексту нацрта.

У 1. тачки овог члана стоји да "изабраним члановима Савјета мандат почиње тећи првог наредног радног дана након истека мандата претходног састава Савјета".

Другим ријечима, могуће је да један судија или тужилац буде на функцији и започне свој мандат у ВСТС-у прије него што заврши провјера његове имовине.

На крају треба истаћи да ће, ако га усвоји Савјет министара БиХ, овај нацрт као приједлог доћи у Парламентарну скупштину БиХ, а да би ступио на снагу, треба бити усвојен у оба дома.

VSTS

Zakon o VSTS

