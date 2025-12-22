Трамп прави велику чистку: Десетине амбасадора остају без посла

Извор:
Агенције
22.12.2025
20:51
Коментари:0
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа опозвала је готово 50 амбасадора широм свијета, преноси данас Њујорк пост.
Повлачење укупно 48 дипломатских представника из Африке, Азије, Источне Европе, као и Централне и Јужне Америке услиједило је након масовних смјена званичника које је именовао бивши предсједник Џозеф Бајден током првих мјесеци Трамповог другог мандата, наводи лист.
Ради се о стандардном процесу у свакој администрацији, изјавио је данас неименовани високи званичник Стејт департмента за Њујорк пост.
Како је додао, амбасадор је лични представник предсједника и шеф државе има право да обезбиједи да га у свакој земљи заступају они који промовишу агенду Америка на првом мјесту.
Међу опозваним амбасадорима у афричким земљама су дипломатски представници у Конгу, Египту, Нигерији, Руанди, Сомалији и Јужном Судану.
Када се ради о Европи, повучени су, између осталих, амбасадори из Јерменије, Литваније, Сјеверне Македоније и Словачке, наводи лист.
Африка је континент са којег је повучен највећи број амбасадора САД, њих 25, а исто тако је опозван и представник у Афричкој унији.
На другом мјесту је Азија, одакле су опозвани амбасадори у 11 земаља међу којима су Брунеи, Киргистан, Лаос, Монголија, Непал, Оман, Шри Ланка, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан и Јемен.
У међувремену, администрација тек треба да именује сталне амбасадоре у земљама које су кључни савезници и партнери, као што су Аустралија, Њемачка, Катар, Саудијска Арабија, Јужна Кореја и Украјина.
Имамо око 80 упражњених амбасадорских позиција, изјавила је сенаторка Џин Шахин, чланица Комитета за спољне послове Сената.
Она је за Политико рекла да, и поред тога, предсједник Трамп препушта америчко вођство Кини и Русији тиме што уклања квалификоване каријерне амбасадоре који су лојално обављали функцију без обзира на то ко се налази на власти.
Агенција АП је јуче пренијела да је шефовима дипломатских мисија у више од 20 земаља прошле недјеље речено да ће се њихови мандате завршити у јануару.
Опозвани амбасадори неће изгубити мјесто у дипломатији, већ ће им по повратку у Вашингтон бити понуђена друга намештења, навела су двојица неименованих званичника Стејт департмента, пренио је Њујорк пост.
Промјенама су погођене и двије земље из нашег региона - Црна Гора и Сјеверна Македонија.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
55
21
49
21
44
21
27
Тренутно на програму