Аутомобилом улетио у гомилу на божићној паради: Хаос у Холандији

Аутомобил се закуцао у гомилу током божићне параде у Нунспету, у покрајини Гелдерланд, у централно-источној Холандији. Возило је ударило групу људи, што је довело до најмање девет повријеђених, од којих три тешко.
То су објавили холандски медији, позивајући се на локалне власти. Полиција не сумња на кривично дјело, према писању листа Де Телеграф.
Холандска полиција на X је то описала као "озбиљну несрећу".
На снимцима који круже друштвеним мрежама види се да је више екипа Хитне помоћи на лицу мјеста.
"Истрага је у току", извјештава Политие Гелдерланд.
Група људи коју је ударио аутомобил чекала је да парада прође.
