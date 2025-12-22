Меркатор мијења лого? Тужила их ауторка

Извор:
АТВ
22.12.2025
20:28
Бивша дизајнерка тврди да је Меркаторов логотип њено ауторско дјело и тражи забрану кориштења, док компанија то одлучно демантује. Спор би могао имати велике пословне посљедице.
Бивша дизајнерка Шпела Голтес упутила је захтјев словеначким медијима да најкасније до 27. децембра престану користити логотип трговачког ланца Меркатор. Она тврди да је ријеч о њеном ауторском дјелу те од Меркатора тражи и исплату одштете.
У Меркатору, међутим, наводе да су ауторска права на логотип већ раније правно регулисана и да су Голтесини захтјеви неосновани.
Адвокатска канцеларија која заступа Шпелу Голтес у допису медијима навела је да је Меркаторов логотип ауторско дјело њиховог клијента. Према њиховим тврдњама, суд је утврдио да се ради о њеној самосталној ауторској креацији, на основу које јој од 2005. године припадају материјална ауторска права.
Меркатор се тим тврдњама противи и истиче да је основни знак компаније, из којег је настао и данашњи логотип, дизајниран још 1968. и 1969. године, а да га је осмислио Грегор Кошак. Како наводе, пренос ауторских права с Кошаком био је транспарентан и никада није био споран.
Из Меркатора појашњавају да су 1995. године склопили уговор с компанијом Студио Маркетинг, чији је дио тада била и Голтес, а чији је задатак био редизајн постојећег знака.
Према њиховом ставу, није ријеч о новом ауторском дјелу, већ о преради постојећег знака, због чега Голтес, како тврде, не може бити носилац ауторских права нити некоме забранити кориштење логотипа.
Такође наглашавају да пресуда на коју се позива супротна страна још није правоснажна, јер је Меркатор уложио жалбу, а виши суд још није донио коначну одлуку. У компанији су увјерени да ће другостепени суд преиначити пресуду првог степена.
Меркатор упозорава да захтјеви за обуставу кориштења логотипа могу изазвати значајну пословну штету, коју ће, уколико буде потребно, потраживати судским путем.
Како су за Словенска тисковна агенција (СТА) изјавили поједини правни стручњаци, захтјев дизајнерке је споран из више разлога. Они наводе да су за садржај огласа првенствено одговорни оглашивачи, а не медији, те да би овакав потез могао представљати и недопуштен притисак на медије.
Такођер истичу да би Голтес, у сваком случају, требала сачекати правоснажност судске одлуке прије било каквих забрана.
Према мишљењу правних стручњака, суштинско питање у овом случају јесте да ли се ради о преради оригиналног дизајна или о потпуно новом ауторском дјелу. Коначну ријеч о томе даће суд.
Додају и да је ријеч о изузетно комплексном случају, посебно зато што је од настанка првобитног логотипа прошло више деценија, те постоји могућност да тада склопљени уговори нису садржавали довољно прецизне одредбе о преради ауторских дјела.
