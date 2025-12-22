Logo
Повећање плата радницима вртића у Бањалуци на чекању - могућ и штрајк

Извор:

АТВ

22.12.2025

20:12

Повећање плата радницима вртића у Бањалуци на чекању - могућ и штрајк
Фото: АТВ

Повећање плата радницима Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука још увијек остаје неријешено питање.

Састанак између Градске управе и Синдикалне организације је одржан али није испунио услове које су предвиђени захтјевима Центра. Нацрт буџета града не узима у обзир право на повећање од почетних 15 одсто.

“Оно што сви наши саговорници заборављају и у овом нашем случају повећање се не може умањивати то је познато откад постоје синдикалне организације тако да ми можемо да узмемо у обзир само договорених 16,66 па да градимо причу до наших 20 одсто", каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.

Из Центра за предшколско васпитање кажу да приступ овој проблематици од стране Градске управе није адекватан. Очекивали су кажу да ће ријешити на неки други начин и да ће наћи простор за повећање које је раније договорено. Саопштено им је да у градској каси немају довољно средстава за то. То је потврдио и градоначелник.

"Дакле дао сам ријеч и то сам рекао на састанку кренућемо са 12 или 13 ви у буџету морате направити равнотежу приходи и расходи мора бити баланс а онда кроз годину ћемо се борити да будемо јачи И да то повећамо да онда дођемо на 15 одсто", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.

Став синдиката је да је једина прихватљива варијанта да повећање крене од 15 одсто, а не од 12 или 13, и да иду ка захтјеву од 20 одсто. У случају да се њихови захтјеви не буду испуњени најавили су могућ штрајк.

“Дакле они не могу да очекују и да нуде нешто што је пуно ниже, пазите кроз нацрт буџета ми смо виђали да кроз 2,8 одсто они планирају повећање на ставку личних примања Центру за предшколско то потврђује да ће они да прекрше обећање дато синдикалној организацији и ми морамо планирати наше даље кораке надам се да неће доћи до те радикалне борбе али имамо до првог јануара па ћемо се састајати и договарати", каже Мишић.

Договорено је да ће три мјесеца важити привремено повећање плате и три мјесеца су прошла са децембром. Из Центра за предшколско васпитање поручују да ће наставити да се боре кроз јавне расправе да добију право гласа како би указали на празна обећања и пропусте Градске управе.

Бањалука

Вртић

Драшко Станивуковић

