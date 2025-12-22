Представљен нови информациони систем за планирање и праћење имунизације

Аутор:Теодора Беговић
22.12.2025
20:04
Институт за јавно здравство Републике Српске организовао је конференцију „Дигитализација у јавном здравству: Нови информациони систем за ефикасније планирање и праћење процеса имунизације“. Циљ је да се кроз праћење броја вакцинисане дјеце и транспорта самих вакцина подстакне имунизација.
Имунизација је једно од највећих достигнућа савремене медицине. Вакцинацијом здраве дјеце чувамо њихово здравље и превенирамо настанак болести у будућности. Значај имунизације препознале су и републичке институције.
Институт за јавно здравство Републике Српске, у сарадњи са Уницефом и ресорним министарством, представио је нови информациони систем за ефикасније планирање и праћења процеса имунизације. У пројекат је уложено 350 хиљада КМ, а подршку су пружили и међународни партнери. Најважнија ствар која се добија овим пројектом, кажу из Уницефа, јесте да ниједно дијете не остане заборављено.
"Систем дигитализације имунизације не значи само неко техничко рјешење, него заиста омогућавају да све податке имамо у реалном времену, да здравственим радницима буде много лакше да управљају количином вакцина, да прецизније планирају, имају централни надзор над температуром вакцина, и оно што је најбитније имају надзор над примјеном вакцина, каже Јела Аћимовић, шеф Секције за здравље Уницефа у БиХ.
"Циљ дигитализације је и праћење броја вакцинисаних, али и квалитет и безбједност саме вакцине. Овај алат омогућава да ми пратимо здравствену безбједност самог производа који се користи и да не доводимо у сумњу да грађани имају било какво питање када је у питању вакцина у Републици Српској", каже Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске.
Овим системом би требало да се повећа обухват вакцинације и да се обезбиједи квалитетан транспорт вакцина. Систем ће почети са радом у неколико домова здравља од почетка наредне године, а план је да до краја 2026. године буде успостављен у цијелој Републици Српској.
"Ово ће много да олакша рад Института за јавно здравство Републике Српске у погледу праћења имунизације гдје можемо да реагујемо у реалном времену, гдје уколико би се појавило у одређеним општинама смањен обухват вакцинације можемо одмах реаговати превентивно", каже Бојан Ђенић, в. д. директора Института за јавно здравство Републике Српске.
Некада су заразне болести биле водећи узрок смртности, а данас, захваљујући имунизацији, већина њих више не постоји на нашем подручју, а оне које постоје појављују се у знатно блажем облику. Да би ситуација остала таква, неопходно је радити на подизању свијести друштва о значају имунизације и повјерења у науку.
"Имунизација је најефикаснији и најисплативији начин превенције. Много је лакше превенирати имунизацијом него касније лијечити. Данас родитељи имају много дилема и питања везаних за саму вакцинацију, што је и разумљиво. Важно је кад питају да слушају здравствене раднике. Више него икад морамо радити на подизању свијести о важности вакцинације да бисмо спријечили настанак заразних болести којих дуго није било на нашим просторима, а постоји опасност да са миграцијом становништва, доласком људи са других континената, оне опет постану актуелне на овом подручју, каже Радмила Стевандић Беговић, субспецијалиста епидемиологије заразних болести.
Здрав темељ друштва базира се на повјерењу у науку. У мору информација оних компетентних и некомпетентних, важно је информације тражити на правој адреси и мишљење заснивати на чињеницама. Вакцинацијом и редовним превентивним прегледима данас можемо обезбиједити здравију будућност сутра.
