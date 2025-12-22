Logo
Large banner

Какво нас вријеме сутра очекује?

22.12.2025

13:59

Коментари:

0
Какво нас вријеме сутра очекује?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме, са кишом на југу и западу, а локално се око ријека и по котлинама очекује магла.

У Херцеговини ће повремено падати јача киша, која ће на планинама пријећи у сусњежицу.

У другом дијелу дана ће кише локално бити и на сјеверу, док ће на истоку бити углавном суво и уз сунчане интервале, док ће у наредној ноћи падавине јачати.

Дуваће слаб вјетар, углавном источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена, на ударе у другом дијелу дана јака.

Минимална температура ваздуха биће од минус два до три степена Целзијусова, на југу до пет, а максимална од три до осам, на југу до 12 степени Целзијусових.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Србија

Пензија може да се добије и са само пет година стажа: Потребно је испунити ове услове

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је преовладавало умјерено до претежно облачно вријеме, док је у Херцеговини и на југозападу сунчано.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предложене измјене закона: Ко би све требало да добије прву некретнину без накнаде

Друштво

Предложене измјене закона: Ко би све требало да добије прву некретнину без накнаде

5 ч

0
Потврђен антракс код краве у Шипову

Друштво

Потврђен антракс код краве у Шипову

7 ч

0
Колико особа у Српској је преминуло од респираторних болести

Друштво

Колико особа у Српској је преминуло од респираторних болести

8 ч

0
Српска богатија за шест беба

Друштво

Српска богатија за шест беба

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner