Какво нас вријеме сутра очекује?

22.12.2025
13:59
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме, са кишом на југу и западу, а локално се око ријека и по котлинама очекује магла.
У Херцеговини ће повремено падати јача киша, која ће на планинама пријећи у сусњежицу.
У другом дијелу дана ће кише локално бити и на сјеверу, док ће на истоку бити углавном суво и уз сунчане интервале, док ће у наредној ноћи падавине јачати.
Дуваће слаб вјетар, углавном источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена, на ударе у другом дијелу дана јака.
Минимална температура ваздуха биће од минус два до три степена Целзијусова, на југу до пет, а максимална од три до осам, на југу до 12 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је преовладавало умјерено до претежно облачно вријеме, док је у Херцеговини и на југозападу сунчано.
