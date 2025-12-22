Logo
Пензија може да се добије и са само пет година стажа: Потребно је испунити ове услове

Курир

Пензија може да се добије и са само пет година стажа: Потребно је испунити ове услове
Фото: Pexels

Право на инвалидску пензију у Србији може да оствари сваки осигураник код кога је утврђен потпуни или дјелимични губитак радне способности, али услови значајно зависе од узрока инвалидности, година живота и дужине радног стажа.

Посебна правила важе за повреде на раду и професионална обољења, док су за инвалидност насталу усљед болести прописани строжи критеријуми, уз јасно дефинисане изузетке за млађе осигуранике.

У којим случајевима се остварује право на инвалидску пензију:

Ако је узрок инвалидности повреда на раду или професионално обољење, без обзира на дужину стажа

Ако је инвалидност посљедица болести или повреде ван рада, потребно је најмање 5 година радног стажа осигурања

Изузетак од овог правила су сви они осигураници код којих је инвалидност настала прије 30. године живота, тј:

  • до 20 година је потребна најмање једна година стажа осигурања
  • до 25 година двије године стажа осигурања
  • до 30 година су потребне 3 године стажа осигурања
  • Процедура добијања инвалидске пензије

Када је у питању инвалидска пензија болести због које осигураник подноси захтјев подлежу процјени органа вјештачења који својим налазом, мишљењем и оцјеном, у складу са Правилником о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидно осигурање. Када је у питању инвалидска пензија услови прописују да се она исплаћује до дана престанка осигурања.

Када је у питању инвалидска пензија, дијагноза може да се утврди и након престанка осигурања, односно да инвалидност постоји и прије подношења захтијева. У том случају, пензија се исплаћује од дана настанка инвалидности, али највише за шест мјесеци од дана подношења захтијева за инвалидску пензију.

Процедура је укратко сљедећа: осигураник подноси захтјев филијали РФПиО да се утврди инвалидност на основу професионалног обољења. Приликом вештачења користи се медицинска документација здравствених установа. Медицинска документација која се подноси уз предлог за утврђивање инвалидности обухвата:

  • отпусне листе
  • специјалистичке налазе
  • дијагностичке тестове
  • лабораторијске налазе
  • Медицинска документација подноси се у оригиналу или овереној фотокопији.

Шта је све потребно од документације за инвалидску пензију?

Приликом подношења пријаве, потребно је приложити и следећа документа:

Образац бр. 1. издат од стране изабраног љекара, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, снимци, отпусне листе и др);

  • Потврду о радном мјесту са описом послова које осигураник обавља у моменту подношења захтијева;
  • Пријаву о повреди на раду, уколико је осигураник претрпео повреду на раду;
  • Доказ о регулисаном војном року (фотокопију војне књижице или увјерење војног одсјека);
  • Доказ о коришћењу права, односно евиденцији код Националне службе за запошљавање;
  • Фотокопију личне карте или увјерење о пребивалишту (доказ којим се потврђује идентитет;
  • Фотокопију здравствене књижице;

Доказе о стажу осигурања навршеном у Републици Србији – закључена радна књижица, увјерење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (рјешења, увјерења, потврде и слично) у оригиналу или овјереној фотокопији;

Увјерење о обављању самосталне дјелатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење или савез (за период до 31. децембра 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 01. јануара 2006. године.)

Увјерење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) за период обављања самосталне дјелатности. Ово увјерење није потребно за самосталне умјетнике, филмске раднике и спортисте до 31. децембра 2002. године, а за свештенике и вјерске службенике до 31. августа 2004. године);

Увјерење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) издато за период обављања пољопривредне делатности;

Доказ о стажу у иностранству, преноси Курир.

