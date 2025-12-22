Logo
Вртача прогутала воду из канала, чамци насукани

Извор:

Танјуг

22.12.2025

13:40

Коментари:

0
Вртача
Фото: Claudio Vignola/Pexels

На воденом каналу у округу Шропшир, у западној Енглеској, отворила се вртача која је повукла сву воду, а чамци који су у том тренутку били у близини остали су насукани, а има и оних који се налазе на ивици стрме провалије, саопштила је локална полиција.

На фотографијама, које је објавио ББЦ, види се да је структура тог дијела пловног пута у области Хемије у Витчерчу потпуно нарушена.

Igor Repajić

Хроника

На слободи оптужени за помагање у убиству Раденка Башића!

Потопљени чамци

Саопштено је да су два уска чамца потонула у рупу, која је потпуно прогутала воду из пловног канала.

Ватрогасно-спасилачка служба Шропшира саопштила је да реагује на клизиште и потврдила да је погођен канал.

Данка Илић

Хроника

Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

Нема жртава, апел становницима

Није било извјештаја о жртвама, а полиција је замолила становнике да избјегавају то подручје и да користе алтернативне путеве.

