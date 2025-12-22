Вртача прогутала воду из канала, чамци насукани

Извор:
На воденом каналу у округу Шропшир, у западној Енглеској, отворила се вртача која је повукла сву воду, а чамци који су у том тренутку били у близини остали су насукани, а има и оних који се налазе на ивици стрме провалије, саопштила је локална полиција.
На фотографијама, које је објавио ББЦ, види се да је структура тог дијела пловног пута у области Хемије у Витчерчу потпуно нарушена.
Саопштено је да су два уска чамца потонула у рупу, која је потпуно прогутала воду из пловног канала.
Ватрогасно-спасилачка служба Шропшира саопштила је да реагује на клизиште и потврдила да је погођен канал.
Није било извјештаја о жртвама, а полиција је замолила становнике да избјегавају то подручје и да користе алтернативне путеве.
