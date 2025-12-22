Сексуални напад на кабинско особље добио судски епилог: Ево какву казну је добио напасник

22.12.2025
12:52
Коментари:0
Упркос јасним правилима понашања у авио-саобраћају, инциденти са агресивним и непримјереним путницима и даље представљају озбиљан безбједносни и оперативни проблем за авио-компаније. Најновији примјер долази са лета Јет2 из Единбурга ка Тенерифима, који је због понашања једног путника морао да буде преусмјерен, а случај је на крају добио и судски епилог.
Инцидент се догодио 15. марта прошле године на јутарњем лету који је полетио из Единбурга око 8.30 часова, са око 110 путника, међу којима је било и много породица са дјецом. Током лета, путник Џозеф Мекејб, стар 40 година, у алкохолисаном стању сексуално је напао чак четири члана кабинског особља.
Према наводима са суђења, Мекејб је додиривао и ударао по задњици двојицу стјуарда, једног члана посаде ухватио за струк, док је четвртог покушао да загрли упркос јасним упозорењима. Једној стјуардеси упућивао је сексуално експлицитне коментаре у вези са њеним изгледом, шминком и хулахопкама, као и лична питања о годинама и месту становања. Кабинско особље је раније већ забележило његово реметилачко понашање и учестале одласке у тоалет, а ситуација је додатно ескалирала након што је поцјепао писано упозорење и бацио своју банковну картицу ка запосленима у авио-компанији.
Свијет
Шта Руси желе за Нову годину
Због озбиљног нарушавања реда и безбједности у кабини, капетан је, по одобрењу контроле летења, донио одлуку да авион преусмјери на Порто Санто. По слијетању, путник је устао са сједишта и почео да игра у пролазу, након чега је португалска полиција ушла у авион и ухапсила га. Лет је потом настављен ка Тенерифима, са око два сата закашњења.
Случај је разматран пред Шерифским судом у Единбургу, гдје је Мекејб признао кривицу за четири кривична дела сексуалног напада. Суд је оцијенио да је реч о понашању са високим степеном одговорности и нанете штете, те му је изречена затворска казна од 46 недјеља. Уз то, уписан је у регистар сексуалних преступника на период од десет година, а изречена му је и трајна забрана узнемиравања, којом му се забрањује било какав контакт са жртвама.
Авио-компанија Јет2 је након инцидента изрекла путнику новчану казну од 5.000 фунти, коју је он одбио да плати, као и доживотну забрану летења, наглашавајући политику нулте толеранције према злостављању запослених. Одбрана је покушала да ублажи одговорност наводећи да је прекомјерно конзумирање алкохола повезано са породичном трагедијом, али суд такво образложење није прихватио.
Овај случај још једном указује на све израженији проблем непримереног понашања путника у ваздуху и на спремност судова и авио-компанија да примењују оштре мјере како би заштитили безбједност путника и кабинског особља, преноси Аеро.рс.
Свијет
4 ч0
Република Српска
5 ч6
Занимљивости
5 ч0
Здравље
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму