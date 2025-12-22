Logo
АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

АТВ

22.12.2025

12:45

6
Бранко Блануша, кандидат СДС-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, преузеће чело ове странке, сазнаје АТВ.

Према нашим информацијама, Блануша је пристао да буде вршилац дужности предсједника странке на годину дана.

Ова одлука долази након сједнице Главног одбора странке одржане 17. децембра, када је и споменуто да би Блануши могла да буде понуђена ова функција.

Подсјећамо, након пријевремених избора за предсједника Српске Блануша је више пута наглашавао да не размишља позицији лидера СДС-а, али је очигледно подлегао притисцима из странке, а највише онима изван странке.

Иначе, унутарстраначки избори СДС-а биће одржани 28. децембра, потврђено је такође на овој сједници.

Без предсједника од јула

Подсјећамо, СДС је од јула без предсједника странке када је Милан Миличевић подно неопозиву оставку на ову позицију.

Тада је Јовица Радуловић, дотадашњи предсједник Главног одбора, постао вршиолац дужности предсједника странке до унутарстраначких избора.

Поред Миличевића, тада су оставке поднијела и четири члана Предсједништва СДС-а, Огњен Бодирога, Мирјана Орашанин, Милица Радовановић и Ђорђе Милићевић.

