Logo
Large banner

Колика је просјечна плата у Српској?

Извор:

АТВ

22.12.2025

12:36

Коментари:

0
Колика је просјечна плата у Српској?
Фото: АТВ

Просјечна новембарска нето плата у Републици Српској била је 1.563 КМ и номинално је већа за 10,1 одсто, а реално за 5,2 одсто у односу на исти мјесец прошле године, подаци су Републичког завода за статистику.

Просјечна новембарска нето плата номинално је већа за 0,3 одсто, а реално мања за за 0,2 одсто у односу на октобар.

Највећа просјечна новембарска нето плата од 1.951 КМ била је у подручју финансијских и дјелатности осигурања, а најмања, од 1.166 КМ, у подручју пословања некретнинама.

У новембру ове, у односу на исти мјесец прошле године, у 18 од 19 подручја забиљежен је номинални раст нето плате.

Просјечна новембарска бруто плата била је 2.405 КМ.

злато накит

Хроника

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Мјесечна инфлација у Републици Српској у новембру је била 0,5 одсто, а годишња инфлација, посматрано у односу новембар ове године у односу на исти мјесец лани, била је 4,6 одсто.

Највећи годишњи раст цијена од 8,4 одсто био је у одјељку становање - због раста цијена чврстих горива, док је највећи пад цијена од 3,5 одсто био у одјељку одјећа и обућа, због сезонских снижења конфекције и обуће током године.

Подијели:

Тагови:

plata

prosječna plata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поврће пасуљ краставац парадајз

Здравље

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

5 ч

0
злато накит

Хроника

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

5 ч

0
Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Свијет

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

5 ч

0
Судар бродова: Жена страдала током одмора у Египту

Свијет

Судар бродова: Жена страдала током одмора у Египту

5 ч

0

Више из рубрике

Додик: Српска не смије прихватити законе које је предложила опозиција, јер је то издаја и њихово највеће политичко посрнуће

Република Српска

Додик: Српска не смије прихватити законе које је предложила опозиција, јер је то издаја и њихово највеће политичко посрнуће

5 ч

9
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 25.683 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 25.683 пута

6 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Информациони систем унаприједиће процес и обухват имунизације

6 ч

0
Дјеца чувају сјећање на своје хероје

Република Српска

Дјеца чувају сјећање на своје хероје

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner