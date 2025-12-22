Колика је просјечна плата у Српској?

Просјечна новембарска нето плата у Републици Српској била је 1.563 КМ и номинално је већа за 10,1 одсто, а реално за 5,2 одсто у односу на исти мјесец прошле године, подаци су Републичког завода за статистику.

Просјечна новембарска нето плата номинално је већа за 0,3 одсто, а реално мања за за 0,2 одсто у односу на октобар.

Највећа просјечна новембарска нето плата од 1.951 КМ била је у подручју финансијских и дјелатности осигурања, а најмања, од 1.166 КМ, у подручју пословања некретнинама.

У новембру ове, у односу на исти мјесец прошле године, у 18 од 19 подручја забиљежен је номинални раст нето плате.

Просјечна новембарска бруто плата била је 2.405 КМ.

Мјесечна инфлација у Републици Српској у новембру је била 0,5 одсто, а годишња инфлација, посматрано у односу новембар ове године у односу на исти мјесец лани, била је 4,6 одсто.

Највећи годишњи раст цијена од 8,4 одсто био је у одјељку становање - због раста цијена чврстих горива, док је највећи пад цијена од 3,5 одсто био у одјељку одјећа и обућа, због сезонских снижења конфекције и обуће током године.