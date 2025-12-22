Logo
Large banner

Шеранић: Информациони систем унаприједиће процес и обухват имунизације

Извор:

СРНА

22.12.2025

10:52

Коментари:

0
Ален Шеранић
Фото: АТВ

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас да ће нови информациони систем Института за јавно здравство унаприједити процес и обухват имунизације у Српској.

Шеранић је рекао да ће нови информациони систем за ефикасније планирање и праћење процеса имунизације Института омогућити епидемиолозима да имају јасније податке о томе које дијете у Српској није имунизовано и којом вакцином.

"Епидемиолози и сви који раде у центрима за имунизацију, користећи овај систем, имаће више времена да се посвете пацијентима", рекао је Шеранић новинарима на конференцији Института "Дигитализација у јавном здравству: Нови информациони систем за ефикасније планирање и праћење процеса имунизације".

Вршилац дужности директора Института за јавно здравство Републике Српске Бојан Ђенић истакао је да ће систем почети са радом у неколико домова здравља од почетка наредне године, а план је да до краја 2026. године буде успостављен у читавој Републици.

"На овом пројекту радимо неколико година. Он ће олакшати рад Института у више аспеката у погледу праћења имунизације. Можемо да реагујемо у реалном времену уколико би у одређеним локалним заједницама имали смањен обухват вакцинације", рекао је Ђенић.

Чак Норис

Сцена

Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала

Он је додао да ће системом бити обезбијеђен и квалитетан транспорт вакцина.

Шеф Секције за здравље Уницефа у БиХ Јела Аћимовић рекла је да је Уницеф помогао наведени пројекат са циљем јачања прогама имунизације.

Она је појаснила да електронски систем имунизације и дигитализација не значи само техничко рјешење него омогућавају да све податке имају у реалном времену, да је здравственим радницима много лакше да управљају количинама вакцина, те да прецизније планирају.

"Најважнија ствар коју добијамо овим јесте да ни једно дијете не остане заборављено", рекла је Аћимовићева.

Подијели:

Таг:

Ален Шеранић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала

Сцена

Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала

2 ч

0
Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

Хроника

Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

2 ч

0
Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

Регион

Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

2 ч

0
Робот

Наука и технологија

У овој земљи пореске дугове умјесто службеника одређиваће робот

2 ч

0

Више из рубрике

Дјеца чувају сјећање на своје хероје

Република Српска

Дјеца чувају сјећање на своје хероје

17 ч

0
Трговска гора је директан удар на БиХ

Република Српска

Трговска гора је директан удар на БиХ

17 ч

0
Којић: Магазиновић замајава јавност

Република Српска

Којић: Магазиновић замајава јавност

21 ч

1
ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

Република Српска

ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

22 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Шта Руси желе за Нову годину

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner