Шеранић: Информациони систем унаприједиће процес и обухват имунизације

Извор:
СРНА
22.12.2025
10:52
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас да ће нови информациони систем Института за јавно здравство унаприједити процес и обухват имунизације у Српској.
Шеранић је рекао да ће нови информациони систем за ефикасније планирање и праћење процеса имунизације Института омогућити епидемиолозима да имају јасније податке о томе које дијете у Српској није имунизовано и којом вакцином.
"Епидемиолози и сви који раде у центрима за имунизацију, користећи овај систем, имаће више времена да се посвете пацијентима", рекао је Шеранић новинарима на конференцији Института "Дигитализација у јавном здравству: Нови информациони систем за ефикасније планирање и праћење процеса имунизације".
Вршилац дужности директора Института за јавно здравство Републике Српске Бојан Ђенић истакао је да ће систем почети са радом у неколико домова здравља од почетка наредне године, а план је да до краја 2026. године буде успостављен у читавој Републици.
"На овом пројекту радимо неколико година. Он ће олакшати рад Института у више аспеката у погледу праћења имунизације. Можемо да реагујемо у реалном времену уколико би у одређеним локалним заједницама имали смањен обухват вакцинације", рекао је Ђенић.
Сцена
Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала
Он је додао да ће системом бити обезбијеђен и квалитетан транспорт вакцина.
Шеф Секције за здравље Уницефа у БиХ Јела Аћимовић рекла је да је Уницеф помогао наведени пројекат са циљем јачања прогама имунизације.
Она је појаснила да електронски систем имунизације и дигитализација не значи само техничко рјешење него омогућавају да све податке имају у реалном времену, да је здравственим радницима много лакше да управљају количинама вакцина, те да прецизније планирају.
"Најважнија ствар коју добијамо овим јесте да ни једно дијете не остане заборављено", рекла је Аћимовићева.
Најновије
Најчитаније
12
50
12
45
12
41
12
36
12
36
Тренутно на програму