Трговска гора је директан удар на БиХ

Аутор:Кристина Секерез
21.12.2025
19:10
Коментари:0
БиХ већ годинама задржава Хрватску у покушајима да покрене кључне кораке у изградњи одлагалишта нуклеарног отпада, тврди то члан Експертског тима за Трговску гору.
Немања Галић каже да су примједбе упућене и Европској комисији. Хрватска, поручује Галић, још није испунила главни предуслов да би могла да започне конкретне радове на локацији. Нису довршили студију утицаја на животну средину у оквиру које мора бити укључена и БиХ.
„То је нешто што очекујемо да ће они сада да објаве ту студију у првом кварталу сљедеће године. То је главни дио тог поступка, али то је основни предуслов да они било шта могу да ураде. Ово што су они учинили ове године је прејудицирање исхода тог поступка Студија утицаја на животну средину, па смо сходно томе, онда и ми реаговали. Свака њихова радња је увијек имала одређену реакцију. Они су у великом заостатку и већ пар пута су продужавали споразум са Словенијом о преузимању радиоактивног отпада“, каже члан Експертског тима за Трговску гору Немања Галић.
Република Српска и даље оштро одбацује пројекат одлагања нуклеарног отпада на тој локацији. Правна борба се наставља. Потези Хрватске су искључиво политички, оцјена је ресорног министра.
„Кроз ове процедуре су то и доказали, јер апсолутно нису консултовали ни струку, ни науку. С друге стране, помно смо пратили и ток расправа који се дешавао на самом Сабору и видјели смо да се велики број саборских заступника, дакле, народних посланика противи и спорном закону и начину његовог доношења и уопште активностима и начину на који их Хрватска проводи, а везано за Трговску гору“, нагласио је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
Затресло се и у Савјету министара БиХ. Усвајање Закона о изградњи центра за складиштење нуклеарног отпада је срамотно. Каже то министар иностраних послова у Савјету министара БиХ. Елмедин Конаковић тврди да подржава Сташу Кошарца.
„Ово је један од најгрубљих насртаја хрватске политике, хрватске Владе на државу БиХ и њене грађане. Ово је један од најгорих облика непоштовања БиХ и наших интереса и заиста је то срамотно. И ово што се данас појављивало, ја сам то објавио, прослиједили смо писма која смо добијали од колеге Кошарца, јер је он ту потпуно у праву“, тврди министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић.
Окаснило се са слањем. 100 дана је протестна нота "лежала" у ладицама у МИП-у. Тврди то Сташа Кошарац. Заказала је и дипломатско конзуларна мрежа.
"Упутио сам више протестних нота. Једну од протестних нота сам упутио 27. јуна 2025. године. Симптоматично је да је тек прослијеђена 2. октобра. Протестна нота сто дана лежи у Сарајеву. Гдје то има, људи моји? Ида Рашидбеговић је члан Координационог тијела испред МИП-а, обавијестила 14. новембра да је протестна нота стајала у МИП-у јер је оштро написана. Господо, ако неко угрожава 250.000 људи, њихово здравље и животе, природне љепоте Уне, грађане Републике Српске и Федерације, па нећу онда писати љубавна писма. Како треба да напишем писмо, него оштро?", истакао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа Кошарац.
Правна и дипломатска борба се настављају, укључујући и примјену ЕСПОО конвенције и ангажман међународне адвокатске куће, увјеравају надлежни. Питање Трговске горе остаје једно од најосјетљивијих еколошких и политичких питања у региону.
