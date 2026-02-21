Обиљежавање 30 година од егзодуса Срба из Сарајева: "Орао" премјештен у Бијељину

Извор:
АТВ
21.02.2026
14:00
Коментари:0
Компанија намјенске индустрије "Орао" обиљежава 30 година од егзодуса Срба из Сарајева и премјештања ове фабрике из сарајевског насеља Рајловац у Бијељину.
Обиљежавање јубилеја одржано је у кругу предузећа код споменика радницима "Орла", који су погинули као припадници Војске Републике Српске.
Служен је и помен погинулим и преминулим радницима који су дали допринос очувању и наставку рада компаније у изузетно тешким историјским околностима.
Егзодус Срба из Сарајева 1996. године био је болна, али јасна лекција - да без снажне Републике Српске нема сигурности ни равноправности за српски народ у БиХ, изјавио је раније јуче, предсједник СНСД-а Милорад Додик.
