Обиљежавање 30 година од егзодуса Срба из Сарајева: "Орао" премјештен у Бијељину

Извор:

АТВ

21.02.2026

14:00

Коментари:

Обиљежавање 30 година од егзодуса Срба из Сарајева: "Орао" премјештен у Бијељину
Фото: АТВ

Компанија намјенске индустрије "Орао" обиљежава 30 година од егзодуса Срба из Сарајева и премјештања ове фабрике из сарајевског насеља Рајловац у Бијељину.

Обиљежавање јубилеја одржано је у кругу предузећа код споменика радницима "Орла", који су погинули као припадници Војске Републике Српске.

Служен је и помен погинулим и преминулим радницима који су дали допринос очувању и наставку рада компаније у изузетно тешким историјским околностима.

Егзодус Срба из Сарајева 1996. године био је болна, али јасна лекција - да без снажне Републике Српске нема сигурности ни равноправности за српски народ у БиХ, изјавио је раније јуче, предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Таг :

"Orao" Bijeljina

