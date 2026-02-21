Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Извор:
21.02.2026
Геолози кажу да су пронашли више од хиљаду метричких тона злата испод поља Вангу у округу Пингјианг, подземног налазишта вриједног близу 600 милијарди јуана или око 85,9 милијарди долара.
Ако се потврди, откриће би се уврстило међу највећа позната налазишта злата на Земљи и могло би учврстити централну провинцију Хунан као главно рударско средиште.
Такође поставља тежак тест за то шта одговорно рударство заиста значи усред климатске и кризе биодиверзитета, преноси агенција Xинхуа.
Према Геолошком заводу провинције Хунан, истраживачки тимови су идентификовали више од четрдесет златоносних жила на двије хиљаде метара испод налазишта Вангу.
Те жиле већ садрже три стотине метричких тона потврђених ресурса, а тродимензионални модели сугеришу да би укупне резерве до три хиљаде метара могле премашити хиљаду метричких тона.
Наводно, многа од избушених камених језгара показују видљиво злато, нешто што геолози ријетко виђају у модерним истраживањима. У неким узорцима, свака метричка тона руде садржи до 138 грама злата, далеко богатије од оних врста које одржавају многе подземне руднике у погону.
