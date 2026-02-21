Озбиљно се "кува": Десетине америчких борбених авиона пребачене у Јордан

Извор:
Америчка војска премјестила је више десетина борбених авиона у ваздухопловну базу у Јордану, показују сателитски снимци и подаци о праћењу летова које је анализирао "Њујорк тајмс".
Више од 60 авиона снимљено је у бази "Мувафак салти" у централном дијелу Јордана, што је три пута више од уобичајеног броја, пише лист.
Према извјештају, најмање 68 теретних авиона слетјело је у базу од прошле недјеље, а неколико америчких дронова и хеликоптера уочено је у том подручју.
Војници су примијећени док постављају нову противваздушну одбрану, а "Њујорк тајмс" пише да ће се та опрема користити за заштиту базе од потенцијалних напада из Ирана.
Међу борбеним авионима уоченим у бази у Јордану је 30 летјелица типа "Ф-35" и 36 типа "Ф-15".
