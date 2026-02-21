Logo
Озбиљно се "кува": Десетине америчких борбених авиона пребачене у Јордан

Извор:

СРНА

21.02.2026

14:29

Коментари:

0
Озбиљно се "кува": Десетине америчких борбених авиона пребачене у Јордан
Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Америчка војска премјестила је више десетина борбених авиона у ваздухопловну базу у Јордану, показују сателитски снимци и подаци о праћењу летова које је анализирао "Њујорк тајмс".

Више од 60 авиона снимљено је у бази "Мувафак салти" у централном дијелу Јордана, што је три пута више од уобичајеног броја, пише лист.

Према извјештају, најмање 68 теретних авиона слетјело је у базу од прошле недјеље, а неколико америчких дронова и хеликоптера уочено је у том подручју.

Војници су примијећени док постављају нову противваздушну одбрану, а "Њујорк тајмс" пише да ће се та опрема користити за заштиту базе од потенцијалних напада из Ирана.

Међу борбеним авионима уоченим у бази у Јордану је 30 летјелица типа "Ф-35" и 36 типа "Ф-15".

Тагови :

Јордан

SAD

Коментари (0)
