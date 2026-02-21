Logo
Украјинка тражила дјевојке за Епстина, он је богато награђивао

21.02.2026

13:29

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Elswick

У недавно објављеним документима Министарства правде САД о случају Џефрија Епштајна, украјински независни истраживачки медиј Slidstvo.Info пронашао је преписку између украјинске манекенке и преминулог сексуалног преступника.

Новинари су утврдили да је Украјинка Настја тражила дјевојке за Епштајна, а заузврат је добијала авионске карте за Украјину, плаћено образовање у САД, нови лаптоп и посете салонима лепоте у Њујорку. У преписци се такође помиње слање 10.000 долара Настји.

Настја Н. је украјинска манекенка која се помиње у Епштајновим документима. Новинари су анализирали око хиљаду порука и открили да је скоро четири године, од 2015. до 2019. године, комуницирала са Епштајном и тражила му дјевојке. Преписка такође показује да се и сама Настја дуго састајала са Епштајном. Његови асистенти су редовно биљежили њене посете у његовом дневном распореду.

"Наравно да ћу вам наћи, дјевојке!"

У једној од порука, Епштајн тражи од Настје да му пронађе асистента. Такође наводи услове: „Паметна, спремна да путује“, са старосном границом од 22 до 25 година.

Настја одговара: „Наравно да ћу вам наћи дјевојке!“ Недуго прије тога, Епштајн јој је, на њен захтијев, купио нови МекБук вриједан 3.500 долара и платио јој курсеве.

Отприлике у исто вријеме, Настја пише Епштајновој асистенткињи да јој је Џефри обећао да ће јој помоћи око путовања кући у августу и да ће купити карту до Кијева и повратну карту до Њујорка.

Убрзо се враћа у преписку са три кандидаткиње за позицију „асистенткиње“. У једној поруци наводи да једна дјевојка није била љубазна, друга долази у Њујорк 25. августа, док трећа већ живи у граду, али је у вези, што, пише он, „може бити проблем“.

bil gejts

Свијет

Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Настја потом шаље неколико фотографија своје пријатељице Јелене из Русије (25), која је тада боравила у Шангају, али је жељела да дође у САД. Из даље комуникације се испоставља да је Јелена убрзо почела да путује са Епштајном на његово сада већ озлоглашено приватно острво, гдје су, према свједочењима бројних жена, биле сексуално злостављане и присиљаване на сексуални однос.

„Како ти се свиђа за Џефриленд?“

Настја је 2018. године послала Епштајну фотографију друге дјевојке уз коментар: „Како ти се свиђа за Џефриленд?“ - вјероватно мислећи на његово острво. У другој поруци, послала је видео новог пријатеља из Њујорка и предложила му да види да ли му се свиђа. Епштајн је одговорио да би је евентуално могао запослити „више као домаћицу“.

У истом периоду, Епштајн је послао поруку својој асистенткињи Лесли Гроф, подсјећајући га на 10.000 долара за Настју. Из преписке није јасно чему је новац био намењен нити да ли је исплаћен.

Принц Ендру

Свијет

Ендру имао милионски договор са Епстином

Настја Н. није одговорила на захтијев новинара Следство.Инфо, а након што је прочитала поруке, затворила је свој Инстаграм профил. Новинари су контактирали и њену мајку у Украјини, која је рекла да јој је ћерка рекла да јој је „драго што је ван ових догађаја“ и да ће се побринути да се њено име не помиње.

Такође су покушали да контактирају једну од жена чије је фотографије Настја послала Епштајну, али ни она није одговорила.

