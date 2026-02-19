Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Извор:
Танјуг
19.02.2026
08:09
Коментари:0
Оснивач Мајкрософта Бил Гејтс отказао је одржавање говора на Самиту о утицају вјештачке интелигенције у Индији због питања о свом односу са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, пренио је Гардијан.
Гејтс је допутовао у Индију почетком недјеље, гдје његова фондација сарађује са владом на пројектима примјене вјештачке интелигенције за друштвено добро, а било је најављено да ће говорити након индијског премијера Нарендре Модија.
Међутим, неколико сати прије обраћања делегатима Гејтс је отказао учешће.
Фондација Гејтс је саопштила да је одлука донесена како би фокус остао на приоритетима самита, иако је мање од 48 сати раније потврђено да ће одржати говор.
Повлачење је услиједило након новог објављивања докумената у вези са Епстајном, које је крајем јануара поново покренуло контроверзе о њиховим контактима.
Гејтс је раније рекао да "жали сваки минут" проведен са Епстајном и одбацио је као лажне наводе из нацрта имејла који се појавио у објављеним документима.
Фондација је навела да остаје посвећена раду у Индији и да ће је на самиту представљати предсједник канцеларије за Африку и Индију, Анкур Вора.
На скупу у Њу Делхију се очекују и обраћања извршног директора Опен АИ Сема Алтмана, као и генералног секретара УН Антонија Гутереша, који је позвао да се развој вјештачке интелигенције не препусти "хировима неколицине милијардера" и подржи глобални фонд за отворени приступ технологији.
