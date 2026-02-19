Logo
Large banner

Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Извор:

Танјуг

19.02.2026

08:09

Коментари:

0
Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Оснивач Мајкрософта Бил Гејтс отказао је одржавање говора на Самиту о утицају вјештачке интелигенције у Индији због питања о свом односу са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, пренио је Гардијан.

Гејтс је допутовао у Индију почетком недјеље, гдје његова фондација сарађује са владом на пројектима примјене вјештачке интелигенције за друштвено добро, а било је најављено да ће говорити након индијског премијера Нарендре Модија.

Полиција Србија

Србија

Власник ауто сервиса се полио бензином и пријети да ће се запалити: Ево шта је разлог

Међутим, неколико сати прије обраћања делегатима Гејтс је отказао учешће.

Фондација Гејтс је саопштила да је одлука донесена како би фокус остао на приоритетима самита, иако је мање од 48 сати раније потврђено да ће одржати говор.

Повлачење је услиједило након новог објављивања докумената у вези са Епстајном, које је крајем јануара поново покренуло контроверзе о њиховим контактима.

Гејтс је раније рекао да "жали сваки минут" проведен са Епстајном и одбацио је као лажне наводе из нацрта имејла који се појавио у објављеним документима.

Фондација је навела да остаје посвећена раду у Индији и да ће је на самиту представљати предсједник канцеларије за Африку и Индију, Анкур Вора.

Јелена Пајић Баштинац

Република Српска

Пајић Баштинац за АТВ: Избором Карана за предсједника грађани одбранили своје право

На скупу у Њу Делхију се очекују и обраћања извршног директора Опен АИ Сема Алтмана, као и генералног секретара УН Антонија Гутереша, који је позвао да се развој вјештачке интелигенције не препусти "хировима неколицине милијардера" и подржи глобални фонд за отворени приступ технологији.

Подијели:

Тагови :

Индија

Bil Gejts

Majkrosoft

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Таксиста у Загребу ''одерао'' белгијског новинара за вожњу

Регион

Таксиста у Загребу ''одерао'' белгијског новинара за вожњу

2 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Метеоролог открива да ли је зими дошао крај

2 ч

0
Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

Друштво

Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

2 ч

0
Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

Сцена

Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

2 ч

0

Више из рубрике

Сњежна лавина

Свијет

Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

3 ч

0
Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

Свијет

Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

3 ч

0
Америчка војска

Свијет

САД повлаче све војнике из Сирије

3 ч

0
Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Свијет

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner