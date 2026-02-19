Logo
САД повлаче све војнике из Сирије

19.02.2026

07:01

Америчка војска
Фото: George Pak/Pexels

САД планирају повлачење свих војника из Сирије, објавио је "Волстрит џурнал".

Лист пише, позивајући се на неименоване америчке званичнике, да ће Вашингтон наредних седмица повући око 1.000 војника из Сирије.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Распада се дејтонска БиХ, не може опстати нешто што нема легитимитет сва три народа

Према писању листа, америчке снаге већ су се повукле из кључних база, укључујући Ал Танф и Ал Шадади, а очекује се да ће преостале трупе отићи у наредна два мјесеца.

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа настоји да ојача дипломатске везе са новим руководством Сирије.

Sirija

Америка

