САД повлаче све војнике из Сирије

19.02.2026
07:01
Коментари:0
САД планирају повлачење свих војника из Сирије, објавио је "Волстрит џурнал".
Лист пише, позивајући се на неименоване америчке званичнике, да ће Вашингтон наредних седмица повући око 1.000 војника из Сирије.
Према писању листа, америчке снаге већ су се повукле из кључних база, укључујући Ал Танф и Ал Шадади, а очекује се да ће преостале трупе отићи у наредна два мјесеца.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа настоји да ојача дипломатске везе са новим руководством Сирије.
