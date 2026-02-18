Logo
Large banner

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

Извор:

Курир

18.02.2026

22:22

Коментари:

0
Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок
Фото: X/@Indie5051/screenshot

Питер Грин премину је почетком децембра прошле године.

Холивудски глумац Питер Грин , који је преминуо у децембру, наводно се упуцао у предјелу лијевог пазуха, објавио је ТМЗ. Канцеларија главног судског медицинара у Њујорку саопштила је да је узрок смрти званично окарактерисан као „прострелна рана лијеве аксиле са повредом брахијалне артерије“.

Метак је, према извјештајима, оштетио кључну артерију која снабдева крвљу руку, лакат, подлактицу и шаку, што је довело до кобног исхода.

Пронађен у стану на Менхетну

Глумац је пронађен мртав 12. децембра у свом стану на Менхетну, након што је комшија примијетио да се из његовог стана током цијеле ноћи чује музика.

Забринути комшија је обавијестио полицију, која је изашла на терен и потом у стану затекла беживотно тијело познатог глумца.

Планирани пројекти прије трагичне смрти

Питер је требало да снима у јануару заједно са Микијем Рурком независни трилер Mascots.

Такође је био ангажован у филму State of Confusion, криминалној драми коју је писао и режирао Е.Б. Hughes. Снимање је планирано за касну јесен 2026.

Тешка прошлост и импресивна каријера

Рођен у Њујорку, Петер је побјегао од куће са 15 година и живео на улицама Њујорка. Касније је имао проблема с дрогом, а глумом је почео да се бави тек у средњим двадесетима.

Његове улоге укључују филмове: Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999), Training Day (2001) и многе друге, укупно близу 95 филмских и ТВ пројеката.

Након покушаја самоубиства у марту 1996, Грин је потражио помоћ за своје зависности. Такође је 2007. био ухапшен због посједовања кокаина.

Подијели:

Тагови :

глумац

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Звезда у полуфиналу Купа

Кошарка

Звезда у полуфиналу Купа

14 мин

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Друштво

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

15 мин

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Свијет

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

40 мин

0
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Свијет

Стигло упутство: Спремите се за рат

48 мин

0

Више из рубрике

Полицајац критикује истрагу о смрти Курта Кобејна: "Није извршио самоубиство"

Сцена

Полицајац критикује истрагу о смрти Курта Кобејна: "Није извршио самоубиство"

1 ч

0
Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Сцена

Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

1 ч

2
Здравко Мамић поново пресадио косу

Сцена

Здравко Мамић поново пресадио косу

2 ч

0
Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

Сцена

Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

21

42

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner