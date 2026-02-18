Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

Извор:
Курир
18.02.2026
22:22
Питер Грин премину је почетком децембра прошле године.
Холивудски глумац Питер Грин , који је преминуо у децембру, наводно се упуцао у предјелу лијевог пазуха, објавио је ТМЗ. Канцеларија главног судског медицинара у Њујорку саопштила је да је узрок смрти званично окарактерисан као „прострелна рана лијеве аксиле са повредом брахијалне артерије“.
Метак је, према извјештајима, оштетио кључну артерију која снабдева крвљу руку, лакат, подлактицу и шаку, што је довело до кобног исхода.
Глумац је пронађен мртав 12. децембра у свом стану на Менхетну, након што је комшија примијетио да се из његовог стана током цијеле ноћи чује музика.
Забринути комшија је обавијестио полицију, која је изашла на терен и потом у стану затекла беживотно тијело познатог глумца.
Питер је требало да снима у јануару заједно са Микијем Рурком независни трилер Mascots.
Такође је био ангажован у филму State of Confusion, криминалној драми коју је писао и режирао Е.Б. Hughes. Снимање је планирано за касну јесен 2026.
Рођен у Њујорку, Петер је побјегао од куће са 15 година и живео на улицама Њујорка. Касније је имао проблема с дрогом, а глумом је почео да се бави тек у средњим двадесетима.
Његове улоге укључују филмове: Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999), Training Day (2001) и многе друге, укупно близу 95 филмских и ТВ пројеката.
Након покушаја самоубиства у марту 1996, Грин је потражио помоћ за своје зависности. Такође је 2007. био ухапшен због посједовања кокаина.
