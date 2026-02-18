Logo
Large banner

Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Извор:

Курир

18.02.2026

20:42

Коментари:

2
Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Учесницима ријалитија Елита 9 од самог почетка јасно су предочена правила понашања и живота на велелепном имању. Поред детаљног упознавања са правилима, на појединим мјестима на имању истакнути су и плакати са јасно назначеним смерницама којих су сви такмичари дужни да се придржавају.

Ипак, упркос јасним правилима, поједини учесници одлучују да их прекрше – што са собом носи озбиљне посљедице.

Продукција казнила Асмина

Наиме, током једног од сукоба дошло је до инцидента када је Асмин физички насрнуо на Уроша Станића, гурајући га и ударајући, чиме је грубо прекршио основна правила понашања која забрањују сваки вид физичког контакта и насиља.

Продукција је реаговала без одлагања, те је Асмин кажњен одузимањем тромјесечног хонорара. Ова санкција представља јасну поруку да насилно понашање неће бити толерисано, без обзира на околности.

(Курир)

Подијели:

Таг :

elita

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Здравко Мамић поново пресадио косу

Сцена

Здравко Мамић поново пресадио косу

2 ч

0
Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

Сцена

Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

4 ч

0
Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Сцена

Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

4 ч

0
бојан симоновић несрећа

Сцена

Нисам спавао цијелу ноћ: Јутјубер Бојан Симоновић се први пут огласио након тешке незгоде

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

21

42

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner