Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Извор:
Курир
18.02.2026
20:42
Коментари:2
Учесницима ријалитија Елита 9 од самог почетка јасно су предочена правила понашања и живота на велелепном имању. Поред детаљног упознавања са правилима, на појединим мјестима на имању истакнути су и плакати са јасно назначеним смерницама којих су сви такмичари дужни да се придржавају.
Ипак, упркос јасним правилима, поједини учесници одлучују да их прекрше – што са собом носи озбиљне посљедице.
Наиме, током једног од сукоба дошло је до инцидента када је Асмин физички насрнуо на Уроша Станића, гурајући га и ударајући, чиме је грубо прекршио основна правила понашања која забрањују сваки вид физичког контакта и насиља.
Продукција је реаговала без одлагања, те је Асмин кажњен одузимањем тромјесечног хонорара. Ова санкција представља јасну поруку да насилно понашање неће бити толерисано, без обзира на околности.
