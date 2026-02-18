Здравко Мамић поново пресадио косу

Извор:
Некадашњи први човјек загребачког Динама Здравко Мамић одлучио је поново промијенити свој имиџ.
Након прве фазе трансплантације косе коју је урадио у априлу 2023. године, недавно је у Сарајеву обавио и други дио овог захтјевног естетског захвата.
Третман је урађен у сарајевској подружници познате турске клинике специјализоване за пресађивање косе, која је у међувремену постала регионални центар за овакве захвате.
Док је први захват био фокусиран на предњи дио власишта, други је обухватио потиљак чиме је процес трансплантације комплетиран.
Како су појаснили из ове клинике, код Мамића је кориштена такозвана ФУЕ (Follicular Unit Extraction) метода, једна од најсавременијих техника пресађивања косе, која подразумијева узимање здравих фоликула с донорске регије и њихово пресађивање на подручја захваћена губитком косе.
Промјена фризуре само је дио шире трансформације Здравка Мамића. Откако је 2018. побјегао у БиХ, често је у фокусу медија због свог приватног живота.
Већ се дуже вријеме шушка о његовој вези с 30-ак година млађом Јеленом Планинић из Љубушког, с којом наводно и живи.
Осим тога, недавно је постао главна тема у регији након што је снимљен на концерту Цеце Ражнатовић на Јахорини, гдје је у еуфорији кидао кошуљу, пењао се на стол и љубио пјевачици руку.
