Logo
Large banner

Здравко Мамић поново пресадио косу

Извор:

Вијести.ба

18.02.2026

19:59

Коментари:

0
Здравко Мамић поново пресадио косу
Фото: Facebook

Некадашњи први човјек загребачког Динама Здравко Мамић одлучио је поново промијенити свој имиџ.

Након прве фазе трансплантације косе коју је урадио у априлу 2023. године, недавно је у Сарајеву обавио и други дио овог захтјевног естетског захвата.

Третман је урађен у сарајевској подружници познате турске клинике специјализоване за пресађивање косе, која је у међувремену постала регионални центар за овакве захвате.

Док је први захват био фокусиран на предњи дио власишта, други је обухватио потиљак чиме је процес трансплантације комплетиран.

zdravko mamic

БиХ

Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

Како су појаснили из ове клинике, код Мамића је кориштена такозвана ФУЕ (Follicular Unit Extraction) метода, једна од најсавременијих техника пресађивања косе, која подразумијева узимање здравих фоликула с донорске регије и њихово пресађивање на подручја захваћена губитком косе.

Промјена фризуре само је дио шире трансформације Здравка Мамића. Откако је 2018. побјегао у БиХ, често је у фокусу медија због свог приватног живота.

Већ се дуже вријеме шушка о његовој вези с 30-ак година млађом Јеленом Планинић из Љубушког, с којом наводно и живи.

Осим тога, недавно је постао главна тема у регији након што је снимљен на концерту Цеце Ражнатовић на Јахорини, гд‌је је у еуфорији кидао кошуљу, пењао се на стол и љубио пјевачици руку.

mamic jahorina

Сцена

Мамић пољубио руку Цеци, па му она овако узвратила

(Вијести.ба)

Подијели:

Таг :

Здравко Мамић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

Сцена

Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

4 ч

0
Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Сцена

Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

4 ч

0
бојан симоновић несрећа

Сцена

Нисам спавао цијелу ноћ: Јутјубер Бојан Симоновић се први пут огласио након тешке незгоде

4 ч

0
Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Сцена

Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

21

42

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner