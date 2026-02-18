Logo
Large banner

Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Извор:

Телеграф

18.02.2026

13:18

Коментари:

0
Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Глумац Андрија Милошевић суочио се са врло непријатном ситуацијом, о чему је извјестио своје пратиоце.

Он је апеловао на све да обрате пажњу и припазе, будући да се нашао као жртва преваре.

novcanik siromastvo pixabay

Регион

Хрват мислио да улаже у злато, па остао без уштеђевине

- Chiken road је превара. Користе мој лик за промоцију, а ја немам никакве везе са тим. Молим вас обратите пажњу - написао је Андрија.

Милошевић је рекао да је ангажовао адвоката и да ће то ријешити правним путем.

- Још једном да објавим да се користи АИ мој лик за некакву кокошку која доноси паре, не насједајте. Немам везе са тим. То је класична превара, покушавам преко адвоката да станем на крај тој пошасти. Већ скоро три године не рекламирам игре на срећу нити намјеравам. Дијелите ово да види што више људи, захваљујем - написао је Андрија.

Пас јурио хрватску олимпијку на ЗОИ

Остали спортови

Хрватску олимпијку потјерао пас усред трке

Пјевачица Џејла Рамовић била је недавно жртва велике преваре, а тим поводом се на мрежама хитно огласила.

- Желим да обавестим јавност да је реклама у којој се користи моје име, презиме, лик, као и глас лажна и да ја са њом нисам ни на који начин повезана! У тој реклами је без моје дозволе коришћен мој идентитет, а глас који се користи генерисан је помоћу вјештачке интелигенције (АИ), такође без мог знања и пристанка. Нисам учествовала у тој кампањи, нити имам било какве везе са производом или услугом која се на тај начин промовише- поручила је Џејла.

Подијели:

Тагови :

Andrija Milošević

glumac

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суђење Закербергу због штетног утицаја друштвених мрежа

Свијет

Суђење Закербергу због штетног утицаја друштвених мрежа

3 ч

0
Mушкарац провео 93 дана под водом и изашао 10 година млађи

Занимљивости

Mушкарац провео 93 дана под водом и изашао 10 година млађи

3 ч

0
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Градови и општине

Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

3 ч

0
Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

Србија

Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

3 ч

1

Више из рубрике

Saša Matić

Сцена

Саша Матић открио на који дует је најпоноснији

3 ч

0
Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Сцена

Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

7 ч

0
Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Сцена

Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

8 ч

0
Нада Војиновић филм Тесна кожа

Сцена

Показала груди у "Тесној кожи" и направила пометњу: Глумица за којом је уздисала Југославија само нестала са сцене

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

16

18

Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

16

10

Тровање у руднику; Десетине мртвих

16

05

Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

16

03

Минић: Република Српска отвара врата глобалним фирмама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner