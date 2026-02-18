Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Извор:
Глумац Андрија Милошевић суочио се са врло непријатном ситуацијом, о чему је извјестио своје пратиоце.
Он је апеловао на све да обрате пажњу и припазе, будући да се нашао као жртва преваре.
- Chiken road је превара. Користе мој лик за промоцију, а ја немам никакве везе са тим. Молим вас обратите пажњу - написао је Андрија.
Милошевић је рекао да је ангажовао адвоката и да ће то ријешити правним путем.
- Још једном да објавим да се користи АИ мој лик за некакву кокошку која доноси паре, не насједајте. Немам везе са тим. То је класична превара, покушавам преко адвоката да станем на крај тој пошасти. Већ скоро три године не рекламирам игре на срећу нити намјеравам. Дијелите ово да види што више људи, захваљујем - написао је Андрија.
Пјевачица Џејла Рамовић била је недавно жртва велике преваре, а тим поводом се на мрежама хитно огласила.
- Желим да обавестим јавност да је реклама у којој се користи моје име, презиме, лик, као и глас лажна и да ја са њом нисам ни на који начин повезана! У тој реклами је без моје дозволе коришћен мој идентитет, а глас који се користи генерисан је помоћу вјештачке интелигенције (АИ), такође без мог знања и пристанка. Нисам учествовала у тој кампањи, нити имам било какве везе са производом или услугом која се на тај начин промовише- поручила је Џејла.
