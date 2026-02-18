Logo
Хрватску олимпијку потјерао пас усред трке

Извор:

Агенције

18.02.2026

13:11

Хрватска представница у скијашком трчању на Олимпијским играма у Милану/Кортини Тена Хаџић није успјела проћи у финале, али је у полуфиналу доживјела сцену за памћење.

Млада хрватска скијашица у тандему с Емом Собол наступила је у квалификацијама екипног спринта слободним стилом на Зимским олимпијским играма, али није успјела изборити пласман у финале.

У финале се пласирало 15 најбољих парова у екипној конкуренцији, а хрватски тандем заузео је 19. позицију у квалификацијама с временом 3:42:57.

За првопласираним Швеђанкама Јоном Сундлинг и Мајом Далквист су заостале 55.21 секунди, док су им 15. Кинескиње Динигер Јиламујианг и Чунје Чи, задње које су прошле у финале, побјегле за 12.14 секунди.

Но, 21-годишња Тена Хаџић је на овим играма доживјела посебно искуство које ће памтити до краја живота.

Током посљедњих 100 метара трке стазом ју је гањао одбјегли пас, чехословачки вучјак, који се отео с повоца. Срећом, није јој створио никакве проблеме и није је ометао у трци.

Тако су хрватске скијашке тркачице завршиле с наступом на Олимпијским играма у Милану. Хаџић је у појединачном спринту била 66, док је у трци на 10 километара заузела 97. мјесто, док је Собол у спринту била 75, а у трци на 10 километара 88.

