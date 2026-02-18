Хрватску олимпијку потјерао пас усред трке

Извор:
Агенције
18.02.2026
13:11
Коментари:0
Хрватска представница у скијашком трчању на Олимпијским играма у Милану/Кортини Тена Хаџић није успјела проћи у финале, али је у полуфиналу доживјела сцену за памћење.
Млада хрватска скијашица у тандему с Емом Собол наступила је у квалификацијама екипног спринта слободним стилом на Зимским олимпијским играма, али није успјела изборити пласман у финале.
Занимљивости
Mушкарац провео 93 дана под водом и изашао 10 година млађи
У финале се пласирало 15 најбољих парова у екипној конкуренцији, а хрватски тандем заузео је 19. позицију у квалификацијама с временом 3:42:57.
За првопласираним Швеђанкама Јоном Сундлинг и Мајом Далквист су заостале 55.21 секунди, док су им 15. Кинескиње Динигер Јиламујианг и Чунје Чи, задње које су прошле у финале, побјегле за 12.14 секунди.
Но, 21-годишња Тена Хаџић је на овим играма доживјела посебно искуство које ће памтити до краја живота.
Током посљедњих 100 метара трке стазом ју је гањао одбјегли пас, чехословачки вучјак, који се отео с повоца. Срећом, није јој створио никакве проблеме и није је ометао у трци.
Градови и општине
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана
Тако су хрватске скијашке тркачице завршиле с наступом на Олимпијским играма у Милану. Хаџић је у појединачном спринту била 66, док је у трци на 10 километара заузела 97. мјесто, док је Собол у спринту била 75, а у трци на 10 километара 88.
🐺 Increíble. ¡Un perro lobo suelto en #MilanoCortina2026!— Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026
😵⛷️ Impresionantes imágenes del precioso animal asaltando la recta de meta del esquí de fondo pic.twitter.com/6UDasqhrJD
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
22 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
28
16
18
16
10
16
05
16
03
Тренутно на програму