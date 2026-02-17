Logo
Освајачи златних медаља из Пољске добиће новац, стан и аутомобил

17.02.2026

19:49

Зимске олимпијске игре
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregory Bull

Поред саме медаље, неки освајачи злата на Зимским олимпијским играма могу кући понијети скоро 800.000 евра или се одвезти у потпуно новом аутомобилу.

Зимске олимпијске игре су у пуном јеку, а Норвешка доминира на табели медаља. Али неким спортистима злато доноси више од славе и подијума.

Према CNBC-ју , појединачни освајачи златних медаља из Пољске добијају наградни пакет сличан оном у ТВ квизу. Поред новчане награде од 750.000 злота, односно преко 170.000 евра, наводно имају право и на двособан стан и Тојоту Королу.

А када је ријеч о аутомобилима, вриједи поменути да Corolla Hybrid из 2026. године у Пољској кошта 119.600 злота, односно око 27.300 евра. Покреће га хибридни мотор од 1,8 литара од 140 КС, који омогућава убрзање до 100 км/х за 9,3 секунде. Просјечна потрошња горива је 4,4 л/100 км.

Трамп Доналд

Свијет

Медији: Трамп планира да дође у Милано ако амерички хокејаши буду у финалу

Иако ће новац и мјесто за живот вјероватно бити главне мотивације за већину спортиста, тешко је расправљати се са бесплатним аутомобилом. CNBC такође извјештава да пољски побједници добијају накит, слику и ваучер за одмор, што звучи као заслужени одмор након година напорног тренинга.

У вријеме писања овог текста, Пољска има четири медаље, али ниједну златну.

Неке земље нуде много издашније награде. Сингапур наводно исплаћује чак 792.000 долара за злато, док спортисти из Хонг Конга добијају 768.000 долара. Малезија је трећа са 256.000 долара, што је и даље више него довољно за Королу и мало мира.

