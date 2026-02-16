Logo
Large banner

ЗОИ: Паљанин Марко Шљивић међу 30 најбољих у слалому

Извор:

СРНА

16.02.2026

15:28

Коментари:

0
Marko Sljivic zimske olimpijske igre zoi 2026
Фото: Tanjug/AP/Abbie Parr

Скијашки репрезентативац БиХ Марко Шљивић са Пала пласирао се међу 30 најбољих у слалому на Зимским олимпијским играма у Италији, на изузетно захтјевној стази на којој је одустало више од половине од око 100 пријављених такмичара.

Шљивић је прву вожњу завршио на 25. мјесту, а у другој поправио пласман на 23. позицију, што је најбољи резултат једног скијаша из БиХ у техничким дисциплинама на великим такмичењима.

БиХ до сада није имала скијаша међу 30 најбољих у свијету скијања.

zoi

Љубав и секс

Несташица кондома на ЗОИ: Залихе нестале у само три дана

Шљивић је наступио и прије два дана у велеслалому, гдје је заузео 39. мјесто, што је до тада био његов најбољи пласман на највећој спортској смотри.

Осим Шљивића, ту су нордијски скијаши са Пала Страхиња Ерић и Теодора Делипара, те њихови тренери Младен Плакаловић, Драган Јефтовић и Жељко Шљивић.

Учесници Олимпијаде такмиче се у 116 дисциплина у 16 зимских спортова, а на снијегу и леду надмеће се око 2.900 спортиста из 93 земље.

Подијели:

Тагови :

Марко Шљивић ЗОИ

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Штурла Холм Лагрид

Остали спортови

Медаље у сјени скандала: Ривал се нашалио на рачун невјерног олимпијца

19 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

1 д

0
Џакара Ентони

Остали спортови

Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

2 д

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Остали спортови

Непокретна сам, морам опет на операцију: Огласила се Линдзи Вон

2 д

0

Више из рубрике

Тренер вријеђао одбојкашице

Остали спортови

Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице

6 ч

0
Штурла Холм Лагрид

Остали спортови

Медаље у сјени скандала: Ривал се нашалио на рачун невјерног олимпијца

19 ч

0
Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

Остали спортови

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

23 ч

0
Умро Миодраг Грујић

Остали спортови

Умро Миодраг Грујић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Песков: Шири спектар тема у Женеви у односу на Абу Даби

16

56

Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

16

56

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

16

37

Возачи опрез! Гужве на граничним прелазима

16

34

Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner