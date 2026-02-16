ЗОИ: Паљанин Марко Шљивић међу 30 најбољих у слалому

Извор:
СРНА
16.02.2026
15:28
Скијашки репрезентативац БиХ Марко Шљивић са Пала пласирао се међу 30 најбољих у слалому на Зимским олимпијским играма у Италији, на изузетно захтјевној стази на којој је одустало више од половине од око 100 пријављених такмичара.
Шљивић је прву вожњу завршио на 25. мјесту, а у другој поправио пласман на 23. позицију, што је најбољи резултат једног скијаша из БиХ у техничким дисциплинама на великим такмичењима.
БиХ до сада није имала скијаша међу 30 најбољих у свијету скијања.
Шљивић је наступио и прије два дана у велеслалому, гдје је заузео 39. мјесто, што је до тада био његов најбољи пласман на највећој спортској смотри.
Осим Шљивића, ту су нордијски скијаши са Пала Страхиња Ерић и Теодора Делипара, те њихови тренери Младен Плакаловић, Драган Јефтовић и Жељко Шљивић.
Учесници Олимпијаде такмиче се у 116 дисциплина у 16 зимских спортова, а на снијегу и леду надмеће се око 2.900 спортиста из 93 земље.
