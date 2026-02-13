Logo
Несташица кондома на ЗОИ: Залихе нестале у само три дана

Извор:

Дневник.хр

13.02.2026

16:43

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Andreas Rentz

Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини тек су ушле у другу седмицу такмичења, а организатори већ имају неочекиван проблем - остали су без кондома.

Према писању италијанске Ла Стампе, свих 10.000 кондома који су били бесплатно доступни спортистима у Олимпијском селу потрошено је у само три дана. Организатори су, како тврди један анонимни спортиста, обећали нову пошиљку, али нису прецизирали када ће стићи.

Бројка недовољна

Традиционална под‌јела кондома на Олимпијским играма траје још од Сеула 1988. године, а циљ је промицање сигурног сексуалног понашања међу спорташима.

Али бројка од 10.000 комада за око 2.900 спортиста показала се недовољном. То је нешто више од три кондома по особи.

Поређења ради, на Олимпијским играма у Рију 2016. подијељено је чак 450.000 кондома, односно 42 по спортисти. У Паризу 2024. било их је више од 200.000, док је и у Токију 2021., упркос пандемијским ограничењима, било доступно 160.000 комада. На Зимским играма у Пјонгчангу 2018. подијељено их је 110.000.

Јасно је да је овогодишња бројка знатно мања него на претходним издањима.

Сусен Тидтке: Из сусједних соба чују љубавни уздаси

Бивша њемачка скакачица удаљ Сусен Тидтке још је раније за "Билд" описала атмосферу у Олимпијском селу.

"Спортисти су у врхунској физичкој форми. Када заврши такмичење, желе се опустити. Забаве се нижу једна за другом, укључен је и алкохол. Понекад је тешко спавати јер се из сусједних соба чују љубавни уздаси", испричала је она, преноси Дневник.хр.

Олимпијске игре одувијек су, осим спортског спектакла, биле и мјесто дружења, склапања пријатељстава, па и романси.

Америчка сањкашица Софиа Киркби, која у Италији наступа на својим првим Играма, прије доласка је путем друштвених мрежа објавила позив за упознавање и, према наводима медија, добила више од 600 порука.

ЗОИ 2026

kondom

