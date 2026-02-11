Отказала вјенчање након што је сазнала тајну: Купио је кућу, али...

11.02.2026
Иако се у вези обично очекује отвореност и повјерење, многи људи крију одређене тајне од својих партнера. Разлози за то могу бити различити. Тако је једна жена отказала своје вјенчање након што је открила тајну коју је вјереник скривао од ње.
28-годишња жена подијелила је на Редиту да је са својим 30-годишњим заручником пет година и да су планирали вјенчање овог јесени, пише Њујорк Пост.
Објаснила је да су заједно годинама планирали живот, укључујући куповину заједничке куће у којој би изградили дом за своју будућу дјецу.
"О томе се много причало", нагласила је.
Међутим, чинило се да њен заручник ипак размишља о својој будућности, али са неким другим.
"Испоставило се да је већ купио кућу. Али не са мном, већ са својом мамом. Чак ми није ни рекао да је тражио кућу", написала је жена.
Њена будућа свекрва пронашла је "савршено мјесто" и убиједила сина да га подјели са њом јер више није жељела да живи у најму.
"Тако да сада, умјесто да планирамо нашу будућност заједно, он је финансијски везан за своју мајку, која ће тамо стално живјети", објаснила је.
Када је питала вјереника гдје се она уклапа у цијелу причу, он јој је рекао да се може уселити код своје будуће свекрве.
"Када сам га питала где сам ја у томе, рекао је: 'Па можеш се и ти уселити, наравно!' Као да бих требала бити одушевљена што ћу живјети у кући коју је изабрала његова мајка, коју она дјелимично посједује и која ће бити ту стално", написала је 28-годишњакиња.
Неколико тренутака касније, будући младожења покушао је да оправда своју одлуку, пребацујући одговорност на заручницу.
"Такође је признао да је то урадио зато што сам предуго штедјела, а његова мама му је понудила бржи начин да нешто посједује", рекла је.
Жена је била шокирана и љута због његовог понашања, тражила је простор, а потом раскинула заруке.
"Што сам више размишљала о томе, то сам више схватала да се не могу удати за некога ко мисли да је ово нормално. Тако да сам отказала венчање", признала је.
Вјереникова породица је непрестано звала након ове одлуке и говорила јој да је драматична и да претјерује. Тврдили су да је то "само кућа" и да пар и даље може живјети заједно. Чак су и родитељи 28-годишњакиње сматрали да је отказивање вјенчања екстремно. Међутим, коментатори на Редиту сложили су се са женом да је ово велика црвена заставица.
"Није само купио кућу. Изградио је читаву будућност са својом мамом, а тебе је изоставио. То није грешка, то је свјесна одлука да њу стави на прво мјесто. Чињеница да је мислио да ћеш се само уселити као гост у дом који контролише његова мајка? Апсолутно непоштовање", написала је једна особа.
Друга корисница се сложила да ју је заручник ставио на друго мјесто. "Оно што је најгоре је што се побринуо само за себе када је реч о имовини", истакла је.
"Није ријеч само о вјенчању. Ријеч је о животу који ћеш живети с њим. Ако он увијек ставља своју мајку на прво мјесто или доноси важне одлуке попут ове без тебе, то ће изазвати много сукоба. И није само кућа у питању, куповина куће с њом значи да неће моћи купити кућу са својом женом још неко вријеме", написао је један корисник.
"Избјегла си највећи метак на свијету", закључио је други, преноси Србија данас.
