Венс: Ако се не постигне договор, постоји друга опција

11.02.2026

15:31

Венс: Ако се не постигне договор, постоји друга опција
Фото: Tanjug / AP

Амерички предсједник Доналд Трамп разматра све опције када се ради о поступцима Вашингтона према Техерану у вези са нуклеарним програмом Ирана, изјавио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс.

"Предсједник је поручио свом тиму да треба покушати постићи договор који ће обезбиједити да Иран не посједује нуклеарно оружје. Али, ако не успијемо да постигнемо тај договор, постоји друга опција", рекао је Венс новинарима.

На питање да ли САД планирају да промијене политички систем у Ирану, потпредсједник је одговорио да је то на иранском народу.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа

"Оно на шта смо сада усмјерени јесте чињеница да Иран не може имати нуклеарно оружје. То је фокус политике предсједника још од његовог првог мандата", додао је Венс.

Нови круг разговора Ирана и САД о рјешавању кризе у вези са нуклеарним програмом Техерана одржан је у петак, 6. фебруара, у Мускату, главном граду Омана.

Иранску делегацију предводио је министар спољних послова Абас Арагчи, док је америчку делегацију предводио специјални изасланик предсједника Стивен Виткоф.

