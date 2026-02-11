Венс: Преговарамо са Москвом о унапређењу споразума СТАРТ

Извор:
СРНА
11.02.2026
14:33
Вашингтон преговара са Москвом о унапријеђеној верзији Споразума о смањењу стратешког наоружања /СТАРТ/, изјавио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс.
Он је новинарима рекао да је једно од "обиљежја" спољне политике предсједника САД Доналда Трампа то што "мрзи ширење нуклеарног оружја".
Венс сматра да је, за амерички народ, ширење нуклеарног оружја "најгора ствар која може да се деси".
"Важан дио тога је споразум СТАРТ. Он ће се промијенити и то је дио преговора са Русима", истакао је Венс.
Он је изразио увјерење да ће администрација САД добити добар исход за Американце који ограничава ширење нуклеарног оружја, пренио је ТАСС.
Споразум Нови СТАРТ, који су потписале Русије и САД, истекао је у четвртак, 5. фебруара.
