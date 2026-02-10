Штокер: Потребан канал за комуникацију са Москвом

Извор:
За окончање украјинске кризе потребни су канали за комуникацију, укључујући са Русијом, изјавио је аустријски канцелар Кристијан Штокер.
Он је након састанка са чешким премијером Андрејем Бабишом у Бечу подсјетио новинаре да Аустрија подржава Украјину од почетка украјинске кризе, те да помаже Кијеву ове зиме.
"У исто вријеме, видимо да је, уз рад на изгледима за финансирање Украјине, неопходан рад на изгледима за окончање рата, а то захтијева канале за преговоре, укључујући са Русијом", рекао је Штокер.
Према његовим ријечима, то значи да и Европа мора да развије своју визију како се сукоб може завршити са европске тачке гледишта.
