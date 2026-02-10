Logo
ФСБ: Приведен трећи саучесник у покушају убиства руског генерала

РТ Балкан

10.02.2026

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Приведен је трећи саучесник у атентату на генерал-потпуковника Владимира Алексејева руског Министарства одбране, саопштила је Федерална служба безбједности (ФСБ) Руске Федерације за агенцију РИА Новости.

"ФСБ је привела трећег саучесника у покушају убиства првог замјеника начелника Главне управе Генералштаба Оружаних снага Русије, генерал-потпуковника Владимира Алексејева, руског држављанина Павла Васина, рођеног 1981. године", наводи се у саопштењу.

Павел је син Виктора Васиног, саучесника у злочину који је раније приведен.

Васин је обезбедио раније притвореном агенту СБУ Љубомиру Корби, рођеном 1960. године, и свом оцу, Виктору Васину, рођеном 1959. године, возила за надзор и заплену оружја из складишта, открила је руска служба. Такође је купио техничку опрему за праћење: камеру за аутомобил и трагач, који су коришћени за праћење и одређивање рута мета.

Осим тога, осумњичени је помагао криминалцима у прикупљању информација о адресама становања и возилима мета СБУ путем интернета и апликација.

"Током оперативних активности, П. Васин је изнио признање, што је такође помогло у идентификацији још два висока званичника руског Министарства одбране, које су Л. Корба и В. Васин пратили у интересу украјинских обавјештајних служби, са циљем даљег извршења саботаже и терористичких дјела", додаје се у саопштењу.

Љубомир Корба је био директни извршилац атентата, док је Виктор Васин био његов саучесник. Љубомира Корбу је регрутовао официр Службе безбједности Украјине (СБУ) у августу 2025. године у граду Тернопољу, навели су раније у ФСБ.

Покушај убиства Алексејева догодио се у петак ујутру у стамбеној згради у Волоколамском ауто-путу у Москви, када је задобио више рана од ватреног оружја. Повређени генерал је хоспитализован.

