Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

Извор:

СРНА

10.02.2026

11:47

Коментари:

0
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да ЕУ није заинтересована за успјех актуелних трилатералних мировних преговора САД, Украјине и Русије.

"Министри спољних послова европских земаља сада отворено говоре да ЕУ није спремна за мир", рекао је Сијарто.

Он је нагласио да је, умјесто мира, у интересу блока да се рат настави.

Сијарто је истакао да Русија није у сукобу са Европом и да су се Брисел и Кијев сагласили да пошаљу европске трупе у Украјину "под изговором заштите безбједности цијеле Европе".

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

"Русија није напала ниједну земљу ЕУ. Руси су у рату са Украјинцима, постоји руско-украјински рат, и то нема никакве везе са нама", закључио је Сијарто.

Петер Сијарто

Мађарска

Украјина

