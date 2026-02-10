Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

Извор:
СРНА
10.02.2026
11:47
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да ЕУ није заинтересована за успјех актуелних трилатералних мировних преговора САД, Украјине и Русије.
"Министри спољних послова европских земаља сада отворено говоре да ЕУ није спремна за мир", рекао је Сијарто.
Он је нагласио да је, умјесто мира, у интересу блока да се рат настави.
Сијарто је истакао да Русија није у сукобу са Европом и да су се Брисел и Кијев сагласили да пошаљу европске трупе у Украјину "под изговором заштите безбједности цијеле Европе".
Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије
"Русија није напала ниједну земљу ЕУ. Руси су у рату са Украјинцима, постоји руско-украјински рат, и то нема никакве везе са нама", закључио је Сијарто.
