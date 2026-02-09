Logo
Сијарто: Присилна мобилизација уз одобрење ЕУ

СРНА

09.02.2026

19:56

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Присилна мобилизација у Украјини спроводи се уз одобрење руководства ЕУ, које би требало да уведе санкције украјинским званичницима одговорним за ове бруталне поступке, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Присилна мобилизација у украјинску војску спроводи се уз одобрење Брисела", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре након разговора са грузијским министром спољних послова Маком Бочоришвилијем.

Он је навео да украјинске службе дословно спроводе лов на људе како би их послали на фронт, без обзира на њихово здравствено стање.

Сијарто је нагласио да је Мађарска увела санкције украјинским официрима који су одговорни за присилну мобилизацију и смрт људи усљед пребијања и злостављања у центрима за регрутацију.

Будимпешта позива ЕУ да слиједи њен примјер и уведе санкције овим званичницима, закључио је Сијарто.

Петер Сијарто

EU

mobilizacija

Украјина

