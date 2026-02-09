Сијарто: Присилна мобилизација уз одобрење ЕУ

Извор:
СРНА
09.02.2026
19:56
Присилна мобилизација у Украјини спроводи се уз одобрење руководства ЕУ, које би требало да уведе санкције украјинским званичницима одговорним за ове бруталне поступке, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Присилна мобилизација у украјинску војску спроводи се уз одобрење Брисела", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре након разговора са грузијским министром спољних послова Маком Бочоришвилијем.
Он је навео да украјинске службе дословно спроводе лов на људе како би их послали на фронт, без обзира на њихово здравствено стање.
Сијарто је нагласио да је Мађарска увела санкције украјинским официрима који су одговорни за присилну мобилизацију и смрт људи усљед пребијања и злостављања у центрима за регрутацију.
Будимпешта позива ЕУ да слиједи њен примјер и уведе санкције овим званичницима, закључио је Сијарто.
