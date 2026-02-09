Дјечак задобио тешке опекотине због ТикТок тренда

Извор:
Вечерњи.хр
09.02.2026
17:53
Коментари:0
Деветогодишњи дјечак Кејлеб Чабола задобио је тешке повреде након што је учествовао у опасном тренду који се шири друштвеним мрежама.
Ујутру 20. јануара, док се спремао за школу, Кејлеб је покушао да у микроталасној пећници загрије играчку на бази гела, Шилингову играчку "Ниду Најс Кјуб", како би постала савитљивија, наводи се у саопштењу медицинског центра Лојола Медисин.
Дјечакова мајка, Уитни Граб, испричала је за Чикаго Сан Тајмс да је њен син добио идеју за овај опасан поступак након разговора са пријатељем, који му је испричао за тренд на друштвеним мрежама.
Мајка је у том тренутку била у гаражи како би упалила аутомобил, а када је чула звук микроталасне пећнице, помислила је да Кејлеб подгријева доручак. Међутим, убрзо је зачула застрашујући врисак.
"Након што је чула крик од којег се леди крв у жилама, знала је да нешто није у реду", саопштили су из медицинског центра.
Свијет
Маск нуди одбрану свима који разобличе Епстина
Када је дјечак отворио врата микроталасне пећнице, предмет испуњен желатинозним материјалом експлодирао му је право у лице и руке, изазвавши тешке опекотине.
Мајка је одмах покушала да испере љепљиву материју под тушем, али без успјеха. Одвела је сина у хитну помоћ, одакле је касније пребачен у Центар за опекотине Лојола Медисин. Због натеченог ока које није могао да отвори, прегледао га је и офталмолог.
Срећом, потврђено је да му вид није оштећен и Кејлеб се сада опоравља код куће. Његова мајка је за Си-Би-Ес Њуз изјавила да је задобио опекотине другог степена на једној страни лица и на рукама, те да се очекује да ће се вратити у школу касније током ове недјеље.
Играчка „Најс Кјуб“ на званичној интернет страници описује се као "сензорни предмет савршен за растезање, гњечење, стискање и умиривање". Међутим, на страници стоји и изричито упозорење које многи очигледно игноришу: "Не загријавати, не замрзавати и не стављати у микроталасну јер може изазвати повреде."
Паула Питерсен, медицинска сестра из центра за опекотине, истакла је у саопштењу да је Кејлеб "имао велику срећу што није задобио још теже повреде". Додала је да овакви трендови могу бити изузетно опасни за младе људе који су мање склони размишљању о озбиљним посљедицама или их једноставно не могу у потпуности разумети. Нажалост, Кејлебов случај није усамљен.
Мек Елигот, једна од запослених у установи, открила је да је Кејлеб већ четврто дијете које је примљено због истог тренда.
"Једна дјевојчица је загријала играчку у микроталасној, а затим је дотакла прстом. Прст јој је пропао кроз материјал и задобила је опекотине", испричала је Мек Елигот за Си-Би-Ес Њуз и упозорила је да чак 30 одсто њихових пацијената чине дјеца.
Хроника
Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''
"Мислим да свакодневне, уобичајене ствари у дому изазивају опекотине код дјеце и желимо да родитељи буду свјесни свега што се налази у њиховој кући", рекла је она.
Као примјере навела је, поред поменутих играчака, и инциденте са "врућим резанцима из микроталасне које дјеца проспу по себи, као и малу дјецу која повуку врућу кафу са стола", пише Вечерњи.
Свијет
37 мин0
Хроника
40 мин0
Република Српска
39 мин1
Друштво
44 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму