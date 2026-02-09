Logo
Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Вијест да је четворогодишња дјевојчица Е. М. изгубила живот након операције трећег крајника у чачанској болници, потресла је Србију.

Тачан узрок дјететове смрти биће познат након наложене обдукције. Неутјешни родитељи кажу да дјевојчица није имала здравствених проблема, осим тог са крајницима који је јако чест код малишана. Ипак, рутинска операција претворила се у пакао са смртним исходом.

Болница

Србија

Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

- Мени је једна сестра прво рекла како је операција готова и да је буде, али након тога се вратила у салу и тамо била чини ми се око три сата и када је изашла само ми је рекла да не зна шта се десило, али да је стање тешко и да Бога моли да моја дјевојчица преживи - каже за РИНУ мајка.

Додаје да је након тога из сале изашао хирург који је рекао да је операција прошла како треба, али да кад су је будили установили да је дошло до крварења у плућима.

- Тачније, у тубусу се појавила крв. Ја не знам кад су они враћали поново тубус, пошто пише да је он два пута пласиран, да ли су је тада повриједили јер дијете није било ни од чега болесно никад. То су све наше сумње, пошто мени нико није рекао шта се дешавало тачно у сали. Само су ми рекли да није била стабилна и да мора транспорт у Београд. Ми смо дуго били ту, чекали смо на транспорт - додаје.

Дјевојчица је, како каже њена мајка, када су коначно успјели да обезбиједе транспорт, у Београд стигла са притиском 50 са 22.

Operacija, operaciona sala

Србија

Дјевојчица преминула након операције крајника

- Љекари и медицинско особље у Београду су стварно дали све од себе, то знам сигурно. Ми сумњамо да је у чачанској болници дошло до грешке. Рађена је судска обдукција на наш захтјев и на захтјев Института за мајку и дијете. Нама је важно да знамо истину, зашто смо остали без нашег дјетета - каже мајка.

Породица, пријатељи и грађани вечерас ће се окупити испред чачанске болнице, како би и на тај начин потражили одговор — зашто малишана више нема.

