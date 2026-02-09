Ужас: Тинејџер пао кроз прозор школе

Извор:
Информер
09.02.2026
17:25
Коментари:0
Ученик (15) средње економске школе у Сопоту, тешко је повријеђен након што је пао кроз прозор учионице која се налази на првом спрату школске зграде.
Дјечак је, наводно, седео на ивици прозора и својом непажњом је пао са висине од око 7-8 метара.
Он је санитетом Хитне помоћи превезен у београдски Ургентни центар.
Регион
Гаси се државна лутрија: Надлежни објаснили разлоге
Школа је о случају одмах обавијестила Хитну помоћ, полицију и тужилаштво из Младеновца које је одмах покренуло истрагу, преноси Информер.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму