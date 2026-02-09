Logo
Ужас: Тинејџер пао кроз прозор школе

Информер

09.02.2026

17:25

Ужас: Тинејџер пао кроз прозор школе
Фото: Pixabay

Ученик (15) средње економске школе у Сопоту, тешко је повријеђен након што је пао кроз прозор учионице која се налази на првом спрату школске зграде.

Дјечак је, наводно, седео на ивици прозора и својом непажњом је пао са висине од око 7-8 метара.

Он је санитетом Хитне помоћи превезен у београдски Ургентни центар.

Регион

Гаси се државна лутрија: Надлежни објаснили разлоге

Школа је о случају одмах обавијестила Хитну помоћ, полицију и тужилаштво из Младеновца које је одмах покренуло истрагу, преноси Информер.

