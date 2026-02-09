У становима крили 39 килограма дроге, вриједне 500.000 КМ

Извор:
АТВ
09.02.2026
14:54
Коментари:0
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Бернада Кајаније, Јована Лиздека и Едвина Имамовића код којих је пронађено и одузето 39 килограма дроге.
Свима је на терет стављено кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”Оптужени се терете да су током новембра 2025. године куповали, паковали и продавали дрогу на подручју Кантона Сарајево. Код оптужених је приликом претреса станова на подручју Новог Сарајева и Старог Града, пронађено више паковања различите дроге, и то кокаин, спид, амфетамин и марихуана”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Додају да је код оптужених укупно пронађено и заплијењено 38,8 килограме дроге, уличне вриједности око 500.000 КМ, осам мобилних телефона и 8.500 КМ у кешу.
”Поступајућа тужитељица предложила је продужење притвора оптуженима. За главни претрес суду је предложено саслушање три свједока, два вјештака и извођење око 80 материјалних доказа”, наводе у Кантоналном тужилаштву у Сарајеву.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму