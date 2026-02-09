Пуцњава у БиХ: Мушкарац повријеђен, једна особа ухапшена

Извор:
Једна особа лакше је повријеђена у пуцњави која се у недјељу, 8. фебруара, у раним јутарњим сатима догодила испред угоститељског објекта у мјесту Дубравица код Витеза, а полиција је убрзо привела осумњиченог Д.К. (1981.)
Непозната особа обратила се Полицијској станици (ПС) Витез у недјељу око 4.25 сати и пријавила да је дошло до пуцања из ватреног оружја испред угоститељског објекта, у мјесту Дубравица у општини Витез, саопштено је из Министарства унутарњих послова СБК.
Службеници ПС-а Витез изласком на мјесто догађаја потврдили су истинитост навода пријаве, односно да је горе наведеног дана и времена дошло до употребе ватреног оружја од стране особе Д.К. рођене 1981. године из Витеза, а том приликом лакше тјелесне повреде задобио је Б.Б. рођен 1992. године из Витеза.
Хроника
Под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва у Травнику увиђај су извршили службеници Одсјека криминалистичке полиције ПУ Травник.
Особа Д.К. је лишена слободе и над њим је проведена даљња криминалистичка обрада.
