Огласила се сестра Милице Тодоровић због ожењеног оца њеног дјетета, по поручила

Милица Тодровић породила се прије скоро недјељу дана, а њен порођај изазвао је огроман скандал. Док је пјевачица лежала у болничком кревету и уживала у првим заједничким тренуцима са сином, на друштвеним мрежама и у медијима дешавао се општи хаос.
Не због тога што је пјевачица постала мајка, већ због оца дјетета, који је ожењен. Након што су снимци са прославе испливали, супруга оца Милициног дјетета се огласила и у великој исповијести открила да је она његова жена и да имају двоје велике дјеце.
Прича се не стишава око Милице и њеног партнера, а сада се огласила и њена сестра, која је имала нешто да поручи.
Милица се два пута огласила о овој теми, а на дан када је изашла из породилишта - огласила се и њена млађа сестра Анђела.
Она је објавила статус жене која је подржала Милицу, али је део поруке подвукла црвеном бојом.
"Истина увијек има два лица, двије стране... и зато не судите!" део је који је Анђела подвукла и додала:
"Полакоо!"
Ипак, услиједило је изненађење које је привукло пажњу комшија у луксузном насељу на Новом Београду.
Како наводе станари, данас су се испред пјевачицине зграде појавили трубачи и одсвирали десетак пјесама.
- Било је потпуно неочекивано, људи су излазили на прозоре да виде шта се дешава. Сви су наравно помислили да је музика за Милицу - рекао је један од комшија.
