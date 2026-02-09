Бед Бани наступ на Супербоулу: Наступ укључивао право вјенчање, Трамп критиковао

09.02.2026
07:54
Коментари:0
Музичке звијезде биле су у првом плану 60. Супербоула, уз Криса Прата и Џона Бон Џовија који су представили екипе, низ упечатљивих изведби прије утакмице и дуго ишчекивани наступ Беда Банија на полувремену, који је представљао својеврсну турнеју кроз порториканску културу. Шоу је укључивао и право вјенчање уживо.
Бед Бани је на полувремену Супербоула, који је ове године освојио Сијетл Сихоксе, на сцену довео Лејди Гагу, Рикија Мартина и велики дио свог родног Порторика. „Год блеc Америка!“ повикао је при крају наступа, што је била једна од ријетких реченица на енглеском језику током 13-минутног спектакла.
Услиједило је прозивање држава Сјеверне, Јужне и Централне Америке, међу којима су били Уругвај, Колумбија, Венецуела, Куба, Сједињене Америчке Државе и Канада. Парада застава ових земаља прошла је кроз поља шећерне трске која су чинила централни дио сценографије.
Свијет
Нико никада ово није урадио у Супербоулу!
Наступ Беда Банија био је својеврсни омаж Порторику. Након набрајања држава, а на самом крају наступа, поручио је: „Mi patria Puerto Rico, seguimos aquí“, односно: „Моја домовина Порторико, још смо овдје“. На сцену је затим извео и читаву поворку славних, међу којима су били Карди Би, Џесика Алба и Педро Паскал.
Тридесетједногодишњи музичар наступ је започео међу лажним редовима шећерне трске, пролазећи поред препознатљивих порториканских мотива, укључујући фармере са сламнатим шеширима, старце који играју домине и киоск са ренданим ледом, док је изводио свој регетон хит из 2022. године „Титí ме прегунто“. У рукама је носио лопту америчког фудбала, а на себи је имао потпуно бијели дрес са бројем 64 и својим правим презименом Окасио.
Потом је стао на кров мале ружичасте куће, док су плесачи били у дворишту, и извео пјесму „Јо перрео сола“, а затим се попео на кров пикап-камионета за нумеру „Еоо“.
Сцена се затим претворила у свадбу, током које се млади брачни пар размакнуо и открио Лејди Гагу као прво велико изненађење вечери. Она се Бед Банију придружила у изведби пјесме „Баиле инолвидабле“. Гага је свој наступ на полувремену Супербоула имала 2017. године.
Пар је заиста и вјенчан током овог наступа, потврдио је Бед Банијев представник, наводећи да је музичар био свједок и да је потписао њихов вјенчани лист.
Бед Бани је потом прешао на пјесму „Нуевајол“, у сценографији која је подсјећала на паркинг тржног центра.
Рики Мартин, порториканска звијезда претходне генерације, придружио му се у изведби нумере „Ло ке ле пасо а Хаваји“. Наступ је услиједио седмицу након што је 31-годишња суперзвезда освојила Греми за албум године „Дебí тирар мас фотос“, који представља љубавно писмо његовом дому.
Шоу је укључивао и сцену дјечака који са родитељима на телевизији гледа додјелу Гремија. Бед Бани се појављује, прилази и уручује дјечаку статуету Гремија.
На друштвеној мрежи Трут сошал, амерички предсједник Доналд Трамп назвао је наступ „апсолутно ужасним, једним од најгорих икад“.
Панк-поп ветерани из залива Сан Франциска, бенд Грин Деј, наступили су прије утакмице и одсвирали дио пјесме „Гуд риденс (Тајм оф јор лајф)“ током параде бивших најкориснијих играча Супербоула (МВП).
Локалне легенде Стив Јанг, Џо Монтана и Џери Рајс били су међу онима који су изашли на терен током извођења пјесме, осмишљене као обиљежавање 60 година Супербоула.
Били Џо Армстронг, Мајк Дирнт и Тре Кул затим су прешли на жешћи репертоар, укључујући „Холидеј“, „Булевар сломљених снова“ и „Американ идиот“. Армстронг није цензурисао псовку у тексту пјесме „Американ идиот“. Ријеч је у ТВ преносу на НБЦ-ју била утишана, али је на стадиону изазвала гласно одобравање публике.
Пјевач и кантаутор Чарли Пут извео је широку и соул верзију химне „Звјездано-барјачни банер“. Тридесетчетворогодишњак из Њу Џерзија стајао је за родс електричним клавиром, уз пратњу хора и секције духача. Његова интерпретација трајала је један минут и 56 секунди, што је нешто брже од просјека за химну на Супербоулу.
Прије тога, Бренди Карлајл је уз акустичну гитару извела „Америка, лијепа“. Четрдесетчетворогодишња фолк и кантри рокерка носила је црно одијело, а на терену стадиона „Леви’с“ пратиле су је виолина и виолончело.
Коко Џоунс, 28-годишња пјевачица, кантауторица и глумица из Колумбије у Јужној Каролини, наступила је у бијелој хаљини уз пратњу гудачког октета, изводећи пјесму „Лифт еври војс енд синг“, познату као незваничну црначку националну химну.
Крис Прат је на Супербоулу носио дрес Сијетл Сихокса и одржао уводни говор прије њиховог изласка на терен, док је Џон Бон Џови на супротној страни представио Њу Ингланд Патриотсе.
Међу бројним звијездама које су утакмицу пратиле с маргине били су Тревис Скот и Џеј-Зи, чије су кћерке Блу Ајви и Руми Картер скакале у енд-зони позирајући за фотографије. У ложама су били и Џастин Бибер, Хејли Бибер и Адам Сандлер.
Током пауза у игри, репер из залива Сан Франциска Ла Расел наступао је уз хор, изводећи реп класике и госпел мелодије.
Међу рекламама приказаним током утакмице нашла се и неочекивана прва најава за филм „Авантуре Клифа Бута“, Нетфликсов наставак филма Квентина Тарантина „Било једном у Холивуду“, у којем се Бред Пит враћа у улози каскадера Клифа Бута, а режију потписује Дејвид Финчер.
Амерички предсједник Доналд Трумп, који није присуствовао Супербоулу, коментарисао је наступ Бед Банија наводећи да је "најгори икад" те да је наступ био "шамар у лице" јер није разумио "ни ријеч". Иначе, наступ је осмишљен као омаж његовом Порторику.
"Шоу на полувремену Супербоула је апсолутно ужасан, један од најгорих, икада! Нема смисла, увреда је за величину Америке и не представља наше стандарде успјеха, креативности или изврсности", рекао је Трамп у објави на својој мрежи Truth Social.
Он је рекао како је овај шоу само "шамар у лице" Америци, за који наводи да сваки дан поставља нове стандарде и рекорде.
Сцена
5 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
38
12
37
12
18
12
07
12
01
Тренутно на програму