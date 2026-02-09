Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

09.02.2026
07:33
Коментари:0
Водитељ "Елите 9", Дарко Танасијевић, ушао је синоћ на имање како би саопштио ко напушта ријалити.
Номиновани су били: Илија Печеница, Анели Ахмић, Милена Качавенда и Урош Станић.
Дарко је такмичарима саопштио правила игрице, у којој је победу однео Илија Печеница и самим тим су му гласови дуплирани, ипак, то му није помогло да остане у Белој кући.
Саопштено је да Илија Печеница мора одмах да напусти ријалити.
"Илија Печеница је заувек напустио Белу кућу", рекао је Дарко Танасијевић. Печеница се брзо поздравио са цимерима и хитно напустио имање.
Победница "Задруге 2", Луна Ђогани, огласила се синоћ на друштвеним мрежама поводом избацивања из "Елите 9".
Она је упутила поруку свим пратиоцима да не гласају за њеног пријатеља, а потом је образложила свој апел.
Илија Печеница је од септембра део овог ријалитија, а Луна Ђогани истиче да му тамо није место.
"Мој Илија је номинован за вечерас, не знам да л' да кажем да гласате, јер ја мислим да он хоће кући!", навела је Луна Ђогани у опису објаве.
"Реално, не припада тамо", додала је она на Инстаграму.
