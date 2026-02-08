Logo
Large banner

Преминуо пјевач и текстописац бенда "3 Doors Down"

08.02.2026

17:04

Коментари:

0
Пјевач и текстописац бенда „3 Doors Down“, Бред Арнолд, преминуо је након борбе са раком у 47. години, објавила је рок група на платформи X, пренио је данас BBC.
Фото: Printscreen/Youtube

Пјевач и текстописац бенда „3 Doors Down“, Бред Арнолд, преминуо је након борбе са раком у 47. години, објавила је рок група на платформи X, пренио је данас BBC.

„Много ће нам недостајати и заувијек ћемо га памтити“, саопштио је бенд.

Група је најпознатија по рок хитовима из 2000-их као што су Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone и Loser.

Арнолд је у мају 2025. године објавио да је болестан и да му је дијагностикован карцином бубрега у четвртом стадијуму, који је метастазирао на плућа.

У свом саопштењу бенд је навео да је, као оснивач, вокал и оригинални бубњар, Арнолд „помогао у редефинисању мејнстрим рок музике, комбинујући пост-гранџ приступачност са емоционално директним писањем пјесама и лирским темама које су привлачиле слушаоце“.

Оригинални бенд формиран је у Мисисипију током 90-их година прошлог вијека.

Још један оснивач оригиналног трија, Мет Робертс, преминуо је 2016. године у 38. години, подсјетио је BBC.

Подијели:

Тагови:

pjevač

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пелет

Економија

Укинуто ограничење цијена: Колико сада кошта огрев

3 ч

0
Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Свијет

Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

3 ч

0
Милорад Додик

Друштво

Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

3 ч

0
Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Градови и општине

Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

3 ч

0

Више из рубрике

Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

Сцена

Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

4 ч

0
otet daniel kajmakoski video snimak

Сцена

Овдје је пронађен отети Даниел Кајмакоски: Држали му пиштољ на глави

5 ч

0
"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

Сцена

"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

9 ч

0
Пјевач Даниел Кајмакоски (43) отет у Београду

Сцена

Ко је Даниел Кајмакоски, пјевач који је синоћ отет у Београду?

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

20

15

Линдзи Вон оперисана!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner