Преминуо пјевач и текстописац бенда "3 Doors Down"

08.02.2026
17:04
Коментари:0
Пјевач и текстописац бенда „3 Doors Down“, Бред Арнолд, преминуо је након борбе са раком у 47. години, објавила је рок група на платформи X, пренио је данас BBC.
„Много ће нам недостајати и заувијек ћемо га памтити“, саопштио је бенд.
Група је најпознатија по рок хитовима из 2000-их као што су Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone и Loser.
Арнолд је у мају 2025. године објавио да је болестан и да му је дијагностикован карцином бубрега у четвртом стадијуму, који је метастазирао на плућа.
У свом саопштењу бенд је навео да је, као оснивач, вокал и оригинални бубњар, Арнолд „помогао у редефинисању мејнстрим рок музике, комбинујући пост-гранџ приступачност са емоционално директним писањем пјесама и лирским темама које су привлачиле слушаоце“.
Оригинални бенд формиран је у Мисисипију током 90-их година прошлог вијека.
Још један оснивач оригиналног трија, Мет Робертс, преминуо је 2016. године у 38. години, подсјетио је BBC.
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму