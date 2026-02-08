Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Извор:
Након објављивања нове серије докумената о Епстајну, неки гледаоци су почели да тврде да једна епизода из 2000. године запањујуће подсјећа на случај Џефрија Епстајна, сексуалног преступника који је годинама трговао малољетницима и окупљао богате и моћне људе на својим приватним острвима.
Епизода која је поново привукла пажњу носи наслов „Компјутер је носио претеће ципеле“ и прати Хомера који открива интернет и под псеудонимом Господин X покреће трачарски блог. Након што престану да му стижу дојаве, почиње да измишља приче, али се једна од њих испостави као истинита, због чега га моћни људи киднапују и одводе на изоловано острво. Тамо Хомер упозорава јавност да „језиви чудаци на неком острву“ тајно владају свијетом.
Гледаоци данас повезују причу са Епштајновим приватним острвима Литл Сент Џејмс и Грејт Сент Џејмс, познатим као Епштајново острво, гдје се, према судским документима, дешавало злостављање малољетника.
На друштвеним мрежама појавили су се коментари попут: „Симпсонови су први упозорили свет на Епстајнове досијее“ и „Симпсонови су нас упозорили на оно што се дешава на острву“, због чега се епизода поново масовно дијели и гледа, јавља Јунилад. Међутим, у коментарима се такође наводи да је епизода заправо само пародија на серију „Затвореник“ из 1960-их.
Додатну пажњу је привукла и чињеница да се име творца серије, Мета Гренинга, помиње у документима Министарства правде САД, а Епстајнова тужитељка Вирџинија Ђуфре је у својим мемоарима тврдила да ју је Епштајн присилио да се састане са њим током љета приватним авионом.
Сценариста Ал Џин је објаснио да је то ствар статистике: када напишете стотине епизода, неке ће се неизбјежно временом поклопити са стварношћу.
