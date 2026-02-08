Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

Извор:
Јужнокорејска платформа за трговину криптовалутама грешком је поклонила купцима биткоине вриједне више од 40 милијарди долара, накратко их учинивши мултимилионерима, пренео је ББЦ.
Берза је планирала да купцима поклони малу новчану награду од по 2.000 вона (1,37 долара), али им је умјесто тога у петак дала 2.000 биткоина.
Платформа Битхамб се извинила због грешке, додајући да је брзо схватила превид и повратила скоро све недостајуће токене.
Истовремено, платформа је саопштила да је у року од 35 минута након грешке ограничила трговање и повлачење средстава за 695 купаца којима су поклоњени биткоини.
Компанија је саопштила да је повратила 99,7 одсто биткоина који су погрешно послати.
"Желимо да буде јасно да ово питање нема никакве везе са спољним хаковањем или кршењем безбједности, као и да нема проблема са безбједношћу система или управљањем имовином купаца", саопштио је Битхамб.
Јужнокорејско финансијско регулаторно тијело је на хитном састанку саопштило да ће испитати инцидент.
Сваки знак незаконите активности подстаћи ће формалне истраге, саопштила је Служба за финансијску контролу (ФСС).
Компанија Битхамб је навела да ће побољшати системе верификације и увести вјештачку интелигенцију за откривање абнормалних трансакција.
