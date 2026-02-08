Logo
Large banner

Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

Извор:

АТВ

08.02.2026

18:19

Коментари:

0
Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

Јужнокорејска платформа за трговину криптовалутама грешком је поклонила купцима биткоине вриједне више од 40 милијарди долара, накратко их учинивши мултимилионерима, пренео је ББЦ.

Берза је планирала да купцима поклони малу новчану награду од по 2.000 вона (1,37 долара), али им је умјесто тога у петак дала 2.000 биткоина.

egzum

Кошарка

Љубимац Гробара добио отказ у НБА: Данте Егзум је слободан играч

Платформа Битхамб се извинила због грешке, додајући да је брзо схватила превид и повратила скоро све недостајуће токене.

Истовремено, платформа је саопштила да је у року од 35 минута након грешке ограничила трговање и повлачење средстава за 695 купаца којима су поклоњени биткоини.

Компанија је саопштила да је повратила 99,7 одсто биткоина који су погрешно послати.

"Желимо да буде јасно да ово питање нема никакве везе са спољним хаковањем или кршењем безбједности, као и да нема проблема са безбједношћу система или управљањем имовином купаца", саопштио је Битхамб.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон у стабилном стању

Јужнокорејско финансијско регулаторно тијело је на хитном састанку саопштило да ће испитати инцидент.

Сваки знак незаконите активности подстаћи ће формалне истраге, саопштила је Служба за финансијску контролу (ФСС).

Компанија Битхамб је навела да ће побољшати системе верификације и увести вјештачку интелигенцију за откривање абнормалних трансакција.

Подијели:

Тагови:

bitkoin

новац

bogatstvo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коштао 600 милиона долара: Ово је најскупљи филм икада снимљен

Занимљивости

Коштао 600 милиона долара: Ово је најскупљи филм икада снимљен

1 д

0
Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Занимљивости

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

1 д

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Кинески хороскоп за 2026: Ова 4 знака ће имати највише среће

2 д

0
Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

Занимљивости

Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

20

15

Линдзи Вон оперисана!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner