Кинески хороскоп за 2026: Ова 4 знака ће имати највише среће

Година 2026. биће ватрена и пуна акције, са промјенама које ће се осјетити на многим нивоима. Кинеска Нова година, која почиње 17. фебруара, најављује Годину Ватреног Коња .
Током наредних 12 мјесеци, енергија Ватреног Коња донеће интензиван ритам који подстиче драматичне промјене, брзе одлуке и побуну. Усред ове динамичне вожње, четири знака кинеског зодијака биће прави магнети за срећу и изобиље.
„Енергија Ватреног Коња појачава Коњеву урођену независност и немир, стварајући снажну потребу за слободом, самоизражавањем и ослобођењем од ограничења“, објашњава Џанин Лоу, стручњак за кинеску астрологију, према часопису Parade .
„Историјски и друштвено гледано, године Ватреног Коња често се поклапају са превирањима, културним промјенама и смјелим колективним покретима, у којима људи осјећају потребу да оспоре ауторитет, редефинишу идентитет и теже радикалним променама.“
Најсрећнији знаци у години коња
Према ријечима Џанин Лоу, срећа није нужно нешто попут детелине са четири листа. „Срећа је подршка, заштита, прекретнице, јасноћа или онај гурач у правцу који вам је потребан“, напомиње она. Али неколико знакова ће се ове године одлично снаћи.
Година Ватреног Коња ће подстаћи потребу за дружењем и сарадњом, чинећи је веома друштвеном годином. „Година Коња доноси бројне друштвене позиве, нова познанства и могућности за јачање постојећих односа“, објашњава астролог Дона Стелхорн.
Ово ће бити посебно корисно за оне рођене у години Пса (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) јер су веома друштвени и уживају у провођењу времена са својим „чопором“ пријатеља и породице. Пси могу искористити ову годину да наставе своје образовање, можда уписом на факултет по свом избору или добијањем приступа финансирању које им раније није било доступно.
Стелхорн истиче да би они рођени у знаку Пса 2026. године могли више путовати. Такође ће, додаје Лоу, уживати у заштити, јачој подршци своје околине, већој видљивости и дуго очекиваном признању или напредовању након периода велике одговорности.
Рођени у години Овце (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) познати су по свом умјетничком духу, саосјећању и емоционалној интелигенцији. Иако предстојећа Година Ватреног Коња може бити мало бржа него што би Овце жељеле, друштвена природа овог периода биће благослов за њихову срећу, посебно на професионалном плану.
Имаће прилике да се умрежавају и сарађују на креативним пројектима. Њихове комуникацијске вјештине и способност изражавања учиниће их звијездом у овој ужурбаној клими и могли би се наћи у центру пажње, посебно када удруже снаге са колегама или пријатељима истомишљеницима.
„Овце ће имати користи од своје нежне снаге у години Коња“, објашњава Лоу. „Добијаће сталну подршку и суптилније, његовајуће милости. Напредак може изгледати стабилан, што ће им помоћи да поврате самопоуздање и стабилност.“
Они рођени у години Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) су природно харизматични и храбри лидери, а њихова енергија ће привући обиље позитивних прилика током године Коња. Стелхорн каже да ће имати више прилика за љубав и романтику јер ће страствена енергија Коња активирати Тигранов магнетизам и авантуристичку природу.
Истовремено, Година Коња би могла донети узбудљиве, можда и спекулативне, нове могућности за зараду, лидерство и умјетничко изражавање. „Ово може да варира од креативних ангажмана и инвестиционих могућности до шанси да будете у центру пажње“, каже она.
Генерално, Тигрови ће осјетити да се замах враћа након Године Змије, могућности се шире, а области које су стагнирале се поново активирају. „Доживеће обновљени осјећај самопоуздања, врата ће им се отворити са већом лакоћом, а снажна, охрабрујућа енергија ће водити њихове одлуке и правац“, напомиње Лоу.
Пошто је ово Година Коња, они рођени у другим годинама Коња (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) откриће да се њихова енергична, слободоумна и брза енергија појачава и огледа у свему око њих. Пошто ће они бити ти који ће задавати тон свим осталим знаковима, преузеће вођство и лакше ће оставити свој траг.
„Коњи значајно профитирају у својој години јер се енергија природно усклађује са њиховом суштином“, истиче Лоу. „Они се крећу у потпуној хармонији са ритмом године, доживљавајући повећану слободу, кретање, могућности, раст, потенцијал за путовања и обновљену страст.“ Ипак, Лоу напомиње да је кључно да Коњи теже равнотежи и утемељености како би осигурали да се узбуђење претвори у сталан и смислен напредак.
Како максимално искористити своју срећу у години коња
Година Коња захтијева замах умјесто оклевања и инстинкт умјесто претјераног размишљања. Свако би требало храбро да се креће ка својим најдубљим жељама. Видљивост, покретљивост и пионирски дух биће награђени.
Слушајте своју интуицију и дјелујте сада. Ова година тражи од вас да пригрлите брзу и слободну енергију. Претерано планирање и анализирање ваших корака одузима јој магију. Коњи напредују захваљујући брзини, енергичној активности и смјелим потезима. Реците „да“, будите први, брзо одговорите и не чекајте да преузмете иницијативу.
Заузмите свој простор. Видљивост је кључна у наредној години. Не повлачите се у сенку, већ се усудите да будете виђени у свом пуном сјају, са свим својим несавршеностима. Они који се усуде да изађу у центар пажње, подијеле своје вјештине и вјерују у своје способности, напредоваће. Што сте отворенији, више врата ће се отворити.
Пратите тај осјећај који вам говори „да“ цијелим својим бићем. Ако осјетите да вас нешто испуњава енергијом, узбуђењем и страшћу, ваши инстинкти се активирају. Обратите пажњу на то. Година Коња вас тражи да се крећете са намерном енергијом. Схватите то као знак да сте на правом путу и да треба да предузмете акцију.
