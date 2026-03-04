Има ли Бил Клинтон Паркинсонову болест? Снимак покренуо спекулације

Извор:
Бивши амерички предсједник Бил Клинтон свједочио је пред Комитетом за надзор Представничког дома САД због повезаности са сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Осим дискутабилног свједочења, тема у јавности је и здравствено стање 79-годишњег Клинтона који је једва конзумирао течност испред себе.
Дио свједочења чији је исјечак јавно доступан у којем Клинтон пије воду из шоље показао је како му се руке тресу. То је поново изазвало спекулације да се здравље некадашњег америчког предсједника погоршава или да има Паркинсонову болест.
Ова тема је била и раније присутна у медијима. Почетком 2013. године Бил Клинтон је описао тремор руку као нормалан и повезан са старењем.
"Први пут кад се то десило, морао сам да се прегледам да бих био сигуран да немам Паркинсонову болест и осјетио сам олакшање", рекао је тада Клинтон.
Други корисници на мрежама писали су да је Клинтон само уплашен због веза са Епстином.
Was Bill Clinton faking his hand trembling or does he actually know he is F#CKED? https://t.co/Gu3ss2fgcg pic.twitter.com/HxTXr8etv2— Michael A.M.E. (@MindandEmotion7) March 2, 2026
